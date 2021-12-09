Проекты Комплекса соцразвития Москвы стали лауреатами Премии Рунета

Проекты Комплекса социального развития столицы - решения "Московской электронной школы" и эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта в радиологии - стали лауреатами Премии Рунета. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса.

"В номинации "Здоровье и медицина" Премии Рунета отметили проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии, а в номинации "Образование и кадры" - решения "Московской электронной школы". Технологии компьютерного зрения действительно стали незаменимыми "помощниками" врача, которые позволяют повысить качество и скорость диагностики заболеваний. С апреля прошлого года алгоритмы помогли радиологам проанализировать более 4 миллионов снимков. МЭШ стала единой образовательной средой для всех участников образовательного процесса: учителей, учеников и их родителей. Мы гордимся, что одни из наших ключевых проектов в сфере цифровизации образования и здравоохранения стали лауреатами престижной национальной Премии Рунета", - рассказали в пресс-службе Комплекса соцразвития столицы.

Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта выполняют в городе анализ по 7 направлениям лучевых исследований, помогая диагностировать рак легких, рак молочной железы, COVID-19 и различные патологии легких, изменения сердечных сосудов и жировой ткани сердца, связанные с риском развития ишемической болезни сердца, остеопороз позвоночника, а также аневризму грудного отдела аорты. Внедрение технологий в диагностике этих заболеваний повышает качество и скорость диагностики этих заболеваний, поскольку нейросети позволяют выявлять даже мелкие патологии, в том числе на ранней стадии.

Практическая апробация технологий компьютерного зрения на базе в лучевой диагностики совпала с первой волной пандемии COVID-19 в 2020 году: сервисы начали применяться для автоматического распознавания признаков коронавирусной инфекции на компьютерных томографиях легких в апреле 2020 года.

В номинации "Образование и кадры" отмечены решения проекта "Московская электронная школа" - мобильное приложение "Дневник "МЭШ" и виртуальные лаборатории.

Виртуальные лаборатории - это интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов, которые помогают школьникам совершенствовать знания по различным предметам школьной программы, изучать свойства привычных вещей и явлений, создавать собственные объекты и решать логические задачи. Виртуальные лаборатории делают занятия для ребят более увлекательными, интересными и доступными независимо от того, где выполняется работа - дома или на уроке, а учителям позволяют применять индивидуальный подход и смешанное обучение в классе для учеников с разным уровнем подготовки. В этом учебном году в Библиотеке МЭШ появились новые виртуальные лаборатории по физике, информатике, биологии, черчению и математике.

Одним из ключевых мобильных сервисов МЭШ является приложение "Дневник МЭШ", который содержит полную информацию об успеваемости и школьной жизни учащихся. Это не просто дублирующая версия Электронного дневника МЭШ с расписанием и оценками, а интегрированная образовательная среда, где можно выполнять задания, участвовать в обсуждениях и видео-звонках, изучать контент, который предлагает платформа - видеоуроки, тесты, игровые приложения, книги и учебники, ставить цели и улучшать свою успеваемость. Каждый родитель имеет возможность буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и домашнем задании по предметам на завтра. А с помощью сервиса "Москвенок", интегрированного в мобильное приложение, можно контролировать посещаемость занятий ребенком, управлять его питанием в школьной столовой и покупками в буфете.

Также в новом учебном году в приложении запущен новый сервис "Портфолио учащегося", в котором хранится вся информация о многолетних достижениях ребенка в учебе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности, участии в военно-патриотических и социальных мероприятиях, общественных движениях. Пользователи могут не только просматривать эту информацию, но и самостоятельно добавлять в портфолио свои достижения и делиться ими со своими друзьями, педагогами и различными организациями. Кроме того, недавно у школьников появилась возможность добавить в свое портфолио данные о посещении учреждений культуры - музеев, театров, кинотеатров с помощью функции "чек-ин" в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Сведения автоматически сохранятся в разделе "Культура" и будут доступны в подразделе "Посещение культурных учреждений".

Сегодня количество пользователей мобильного приложения "Дневник МЭШ" составляет 1,5 миллиона, из них школьники - 45%. Приложение доступно онлайн с любого устройства, в любое время и из любой точки мира.

Лауреаты премии Рунета были торжественно объявлены 7 декабря. Всего на соискание премии в этом году было подано более 1000 заявок. Трех лауреатов по номинациям выбрал экспертный совет. Также прошло народное голосование в 16 номинациях, в котором любой желающий мог поддержать любимый проект.

Премия Рунета - главная награда в области интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие Рунета. В этом году ее вручали уже в 18-й раз. За это время лауреатами премии стали более 360 организаций.