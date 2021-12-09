Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации

В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, он расположен в районе Коньково по Севастопольскому проспекту, 60. Он односекционный, построен по индивидуальному проекту. В доме 187 квартир, из которых 143 - однокомнатные, 3 - двухкомнатные и 41 - трехкомнатная. Улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы.

Первый этаж новостройки - нежилой, он предусмотрен для консьержа, колясочных, и других технических помещений для обслуживания дома, а так же для сдачи в аренду предприятиям сферы услуг. В доме есть грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации для людей с плохим зрением. Оснащена новостройка и системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовая территория благоустроена. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки, разбиты газоны и цветники, а так же высажены деревья и кустарники.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.