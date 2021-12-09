Новости

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей 12:00
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
МВД: В условиях пандемии возрастают риски хищения средств из бюджета 10:44
Путин оценил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом 10:43
Названы основные причины автомобильных аварий в Москве 10:42
В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России 10:41
С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 11:31
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации

Текст: Любовь Проценко

В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, он расположен в районе Коньково по Севастопольскому проспекту, 60. Он односекционный, построен по индивидуальному проекту. В доме 187 квартир, из которых 143 - однокомнатные, 3 - двухкомнатные и 41 - трехкомнатная. Улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы.

Рафик Загрутдинов: Шесть новостроек ввели в строй в Москве за ноябрь по программе реновации

Первый этаж новостройки - нежилой, он предусмотрен для консьержа, колясочных, и других технических помещений для обслуживания дома, а так же для сдачи в аренду предприятиям сферы услуг. В доме есть грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации для людей с плохим зрением. Оснащена новостройка и системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовая территория благоустроена. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки, разбиты газоны и цветники, а так же высажены деревья и кустарники.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию