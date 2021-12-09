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09.12.2021 08:08
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Московским предпринимателям одобрили антикоронавирусные выплаты более чем на 330 миллионов рублей

Текст: Любовь Проценко
Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки принимались с 1 сентября по 15 ноября.

"По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 миллиона рублей. Большинство заявок - примерно 60 процентов - поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях", - рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Фото: Константин Завражин
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Размер выплат - 15 тысяч рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тысячи на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тысячи рублей.

Так, одному из столичных фитнес-клубов выделено 229,5 тысячи рублей. А компания, владеющая сетью кофеен и тоже выполнившая требование о вакцинации не менее 60 процентов персонала к 15 августа, получила возможность принять участие сразу в двух программах поддержки. Предприятие подало заявку на компенсацию коммунальных затрат за третий квартал 2021 года для ресторанов и кафе и уже получило 275 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты.

Программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты утвердил мэр Москвы в июле этого года. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили пять миллиардов рублей, которые были направлены, в том числе, на обеспечение этого вида выплат.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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