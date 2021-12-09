Синоптики предупредили о похолодании в Москве до -14 градусов

Столичный регион 9 декабря будет находиться под влиянием антициклона. В Москве похолодает до -14 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, днем температура воздуха не превысит -9 градусов, а в вечерние часы будет еще холоднее. Среднесуточная температура окажется на 5 градусов ниже нормы. Атмосферное давление вырастет до 754 миллиметров ртутного столба. "Снегопада не будет. Мы ожидаем, что морозная погода продержится до выходных. В субботу потеплеет до -7, а к воскресенью температура поднимется до -5", - рассказала "РГ" главный метеоролог Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Отметим, что низкая температура воздуха может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов.