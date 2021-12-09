Сергей Собянин открыл в Музее Победы экспозицию, посвященную 80-летию битвы за Москву. Экспозиция под названием "Битва за Москву. Первая Победа!" будет постоянной. И есть уверенность, что посмотреть ее найдется много желающих. Своими глазами увидеть, как отстаивали столицу, ставшую фронтовым городом, не только с оружием в руках, но и в заводских цехах, в народном ополчении, как спасали от бомбежки детей на станциях метро, уложив их прямо на полу.

Открывая выставку, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что инициативу ее создания, с которой выступили московские ветераны войны, поддержали и военные историки, архитекторы, декораторы, реквизиторы. По его словам, экспозиция поможет людям лучше понять историческое значение битвы за Москву, которое, к сожалению, довольно часто недооценивается. "Даже цифры впечатляют: 75% всех танков, половина всей авиации была здесь, это была глобальная битва. С годами значение этой битвы мы понимаем все больше и больше. На самом деле она не уходит куда-то в тень, наоборот, она, очевидно для всех, становится одной из ключевых битв, сражений в истории войны, в истории человечества", - сказал глава города.

Поддержал мэра и участник той битвы, 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузьмич Коровкин: "Хочу сказать, что битва за Москву - величайшее сражение и в истории человечества. Такого сражения да всю историю не было. Достаточно сказать, что 3,5 миллиона войск участвовало в этой битве, которая длилась семь месяцев. Участвовало 22 тысячи орудий, 3,5 тысячи танков. Ни одно сражение столько не привлекало техники, 7 миллионов людей обеспечивало вот это величайшее сражение".

Сам Коровкин здесь, под Москвой, девятнадцатилетним младшим политруком осенью 1941 года принял свое боевое крещение на Бородинском поле. Воевал в составе 32-й дивизии, которой командовал полковник Виктор Иванович Полосухин. Комдив был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском. А Василий Кузьмич дошел до Кенигсберга, стал профессиональным военным, дослужился до генерал- майора и до сих пор возглавляет совет ветеранов 5-й Краснознаменной армии.

Экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" содержит девять тематических разделов. В ней представлены информационные экраны и мультимедийные проекции с воспоминаниями участников сражения, фотографиями и документами. Посетители увидят и личные вещи советских полководцев - участников битвы за Москву. Все это воссоздает Москву как центр организации сопротивления врагу, рассказывает о самоотверженном труде москвичей, заставляет вспомнить тех, кто погиб, но не сдал немцам Москву. Например, в одной из витрин представлено письмо, которое написала на фронт комдиву Полосухину его дочь Аврора. Письмо это пробито пулей, которой и был он убит.

Из миллионов защитников Москвы, сумевших не только отстоять столицу, но и переломить весь ход той страшной войны, москвичей в живых осталось около 3,7 тысячи. Собянин поздравил их с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Все они по решению мэра получили к этой дате единовременную выплату, размер которой в этом году был увеличен вдвое - до 40 тысяч рублей. В память о подвиге защитников столицы так же учрежден нагрудный знак "80 лет битвы под Москвой", который вручен 1100 ветеранам, непосредственно принимавшим участие в обороне города. Среди них жители не только столицы, но и других регионов страны и зарубежья.