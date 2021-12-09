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Текст:   Марина Трубилина 
19:59 09.12.2021

Средняя квартира в продаже "похудела" за год на 6 квадратных метров

Средняя площадь новых квартир в продаже уменьшилась в Москве в нынешнем году на 6 кв.м. Об этом рассказала на пресс-конференции директор по развитию компании "Метриум" Наталья Сазонова.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За 10 месяцев нынешнего года средняя площадь квартир в продаже снизилась до 48,9 кв. м. За последние три года в целом типичная квартира "похудела" на 10 кв.м.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В бизнес-классе показатель только за этот год сократился на 4,5 кв. м (до 70,1 кв. м). Средняя площадь квартиры или апартамента в премиум-сегменте уменьшилась на 11,2 кв. м - до 97,7 кв. м.

У снижения площади есть две причины. Во-первых, увеличились издержки на строительство, и девелоперам приходится оптимизировать площади жилья. В квартирах практически исчезли коридоры, холл, стали нормой планировки со входом из подъезда сразу в гостиную.

Вторая причина связана с поведением девелоперов. Показатель демонстрирует площадь именно тех квартир, которые сейчас находятся в продаже, отмечает Сазонова. Но застройщик может "манипулировать" жильем: почувствовав снижение спроса, он оставляет в реализации наиболее востребованные и наиболее дорогие в пересчете на "квадрат" однокомнатные квартиры и студии, а многокомнатные квартиры убирает. Это позволяет ему выдерживать оговоренную с банком финансовую модель. И это влияет на показатель средней площади квартир на рынке.

Для застройщика такой спрос - показатель востребованности компактного формата, впоследствии он будет проектировать именно так, говорит Сазонова. Но все-таки новые планировки так быстро не появляются на рынке - от проектирования до появления квартиры в продаже проходит около двух лет.

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