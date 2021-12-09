Треть детских поликлиник Москвы перешли на медкарты в электронном виде

В Москве продолжается расширение пилотного проекта по переходу на ведение медицинских карт исключительно в электронном виде. С 9 декабря к нему присоединились еще 14 детских поликлиник.

Таким образом, уже 18 детских городских поликлиник столицы полностью перешли на электронные медкарты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что треть всех детских поликлиник Москвы полностью отказались от ведения медкарт на бумаге.

"Мы планируем оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях. Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс - время, которое они могут уделить пациентам. Для родителей это удобно: теперь медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой - прямо в смартфоне. Это еще один шаг к цифровой поликлинике будущего. Мы полностью освободим помещения, где хранились карты, и они будут использованы с пользой для врачей. Причем, они смогут сами выбрать, что это будет - комната отдыха, комната для учебных тренингов или что-то другое", - говорит Анастасия Ракова.

Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, при этом обмен информацией о здоровье пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще. Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

Электронная медкарта дает пациенту доступ к медицинским сведениям 24 часа в сутки, при этом можно представить эту информацию любому лечащему врачу - в городских, федеральных или частных медучреждениях.

Ранее в этом году Москва уже приступила к переводу в цифру медицинских документов, которые содержат исторические данные о состоянии здоровья детей, а также к автоматизации процессов оказания медицинской помощи. Эти инициативы позволяют отказаться от целого ряда бумажных медицинских форм и справок для ребенка. Например, ранее в этом году были отменены бумажные справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов, а медицинские карты для образовательных учреждений перевели в электронный формат.

Кроме того, теперь в электронном виде формируются справки для получения путевки в лагерь или на санаторно-курортное лечение, что значительно упростило и ускорило их оформление, а также обеспечило достоверное хранение в системе.

Создан единый цифровой контур между поликлиникой и медицинским кабинетом образовательной организации, а учителя могут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе - об освобождении от физкультуры. Кроме того, классному руководителю и учителю физкультуры также дополнительно доступна и физкультурная группа здоровья ребенка, что очень важно для подбора оптимальной программы физического воспитания, которая не только не навредит здоровью ребенка, но и будет способствовать его укреплению.

Также и родители могут ознакомиться с информацией о здоровье детей в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Получить доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Это могут сделать пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

Если заявка поступит от москвича со стандартной учетной записью, доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для открытия просмотра сведений медкарты следует просто перейти по этой ссылке.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичным комплексом социального развития и городским департаментом информационных технологий. На платформе собраны различные сервисы для врачей и пациентов, которые упрощают их взаимодействие и повышают качество проводимых исследований и лечения.