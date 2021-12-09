В 2022 году в столице капитально отремонтируют более ста домов-памятников

Новости

В ЕС продлили бесплатный мобильный роуминг до 2032 года 22:49
Прокурор Нью-Йорка намерена допросить Трампа по делу о налоговых нарушениях 22:41
В ЦБ назвали лучший способ борьбы с ростом цен 22:17
Духовные лидеры РФ призвали обратить внимание на гонения на христиан Африки 22:10
Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину 21:56
РФ и Намибия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству 21:38
СК: Сотрудники Минобороны подозреваются в получении взятки в 1,4 млн 21:35
В Австрии решили ввести штраф 3600 евро за отказ от вакцинации 21:30
Косачев не увидел предпосылок для контактов с Конгрессом США 21:28
Заболеваемость коронавирусом в армии на 22 процента ниже прошлогодней 21:07
Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии 20:53
Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки 20:48
"Спартак" и "Легия" назвали состав на решающий матч Лиги Европы 20:16
В Москве вдвое выросла потребность в складских работниках 20:11
Ученые признали домашних кошек психопатами 20:03
Макрон пообещал запустить реформу Шенгена 19:59
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА 19:57
"Глупой затеей" назвал Лукашенко планы Варшавы возводить пограничную стену 19:49
В Екатеринбурге экс-борец с коррупцией получил десять лет колонии за взятку 19:49
Беларусь получила из России партию новейших бронетранспортеров БТР-82А 19:47
Двух подмосковных чиновников уволили за демонтаж бюстов героев СССР 19:37
Чиновника Минобороны РФ отправили под домашний арест 19:31
Опрос: большинство украинцев считают неправильным курс Киева 19:28
В Подмосковье идет 23-градусный мороз 19:22
Доктор Мясников: "Омикрон" может оказаться опасным для невакцинированных 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 21:32
Рубрика: Экономика

В 2022 году в столице капитально отремонтируют более ста домов-памятников

Текст: Ирина Огилько
В уходящем году в столице отремонтировали 118 домов-памятников - рекордное количество. Фонд капитального ремонта Москвы решил не сбавлять масштабов и в будущем году запланировано отреставрировать еще несколько десятков памятников из жилья. Где пройдут работы и не сказывается ли такая гонка на качестве, "РГ" рассказал замначальника управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля ФКР Москвы Ильдар Билялетдинов.

Напомню, всего в программу фонда капремонта многоквартирных домов Москвы вошли 383 объекта культурного наследия. Причем, один объект - это не обязательно один дом, может быть и целый "Рабочий поселок". К слову, на территории Москвы всего 40 подобных жилмассивов-памятников, но входят в них почти 300 многоквартирных домов. В этом году отремонтировали самые знаковые - Дангауэровку, Хавско-Шаболовский поселки. Но в 2022 году решено сделать упор на домах начала века и сталинском ампире. Как рассказал Ильдар Билялетдинов, самый сложный и интересный - это Саввинское подворье.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог

- Этот дом на улице Тверской - настоящая жемчужина Москвы, выстроенная в неорусском стиле, - говорит Ильдар Билялетдинов. - Подворье построено во владении Савво-Сторожевского монастыря, но использовалось как доходное конторско-гостиничное здание. Среди его жильцов был кинопрокатчик Александр Ханжонков, на конторском этаже был его прокат "синематографических лент". Именно этот дом в 1939-м году переместили на 50 метров вглубь двора, вместе со спящими жильцами". Необычное здание не только привлекает фасадом, но и спроектировано в виде арабской цифры 8. Фасад украшают шатровые башенки с архивольтами, абрамцевские изразцы с цветочными узорами, изображением птиц и животных. Здесь сохранились оригинальные блоки Фальконье. Всему этому великолепию вернут исторический вид. Работы начнутся уже весной.

Отремонтируют и дом на Чаплыгина,1А, знаменитый тем, что там располагался театр "Табакерка"; бывший доходный дом с необычной лепниной на Арбате, 29.

А самые большие реставрационные работы ждут дом 13/21 на Смоленской площади. Именно в этот дом встроена станция "Смоленская". Автором этого проекта стал архитектор Иван Жолтовский. А строили девятиэтажку более 10 лет - вовремя закончить работы помешала Великая Отечественная война. Значительный ущерб дому принесла перепланировка, проведенная почти 10 лет назад на технических этажах. Сейчас в доме восстановят все украшения на фасаде, в том числе лепнину, угловой балкон, башню, необычные массивные входные двери в подъезды. Внутри проведут замену инженерных коммуникаций и ремонт.

Более скромной ожидается реставрация еще одного дома в стиле сталинский ампир, расположенного на улице Поварская, 31/29. Одним из знаменитых жильцов этой парадной многоэтажки был кинорежиссер Всеволод Пудовкин.

Реставрация и ремонт ждут также дом пролетарских писателей литературного объединения "Кузница" в Староконюшенном переулке, 33. Возведен он в 1900-19001 годах по индивидуальному проекту архитектора Евгения Опуховского. В доме три этажа, а жильцов - 50. Работы предстоят большие: ремонт фасада и реставрация декоративных элементов, лепнины, замена внутренней инженерии. Если бы жильцы сами собирали средства на ремонт, строение, скорей всего, не дождалось бы специалистов. Ведь стоимость работ в объектах культурного наследия выше, чем в типовой "панельке". Но для жильцов - этот факт значения не имеет: они оплатят лишь минимальный взнос, как и другие москвичи. А все "излишки" покроет бюджет города за счет программы софинансирования.

"Чтобы дом попал в программу капремонта многоквартирных домов, достаточно быть жилым домом с тремя и более квартирами, - уточняет Ильдар Билялетдинов. - Количество работы в доме зависит от технического состояния инженерных систем, а сроки - от сложности. Если коммуникации замурованы в стены - срок увеличивается. Больше времени необходимо, если речь идёт о восстановлении сложных архитектурных элементов - лепнины, мозаик. Все остальное - обычный регламент".

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов

Начинается работа над проектом ремонта такого дома с научных изысканий и изучения технической документации. Потом на место выходят специалисты с лазерными сканерами и квадрокоптерами. Составляется рабочая 3D-модель дома, на ее основе делают проект. Работу в таких домах доверяют только компаниям, аккредитованным Министерством культуры РФ. По данным фонда, в столице около двух тысяч подрядных организаций, имеющих необходимую аккредитацию. Нарочно делать брак они не будут.

"Раз в неделю на место выезжает представитель департамента культурного наследия Москвы, малейшие нарушения фиксируются, - добавляет специалист. - А главные эксперты - сами жильцы домов-памятников, они очень активные и внимательно следят за работой. Думаю, что другие москвичи могут у них этому поучиться".

Кстати, если возникли вопросы по капремонту в доме или обнаружили нарушения, обращаться можно на портал фонда или звонить на "горячую линию" городской комиссии общественного контроля "Ассоциация ЖКХ контроль Москвы" по телефону +7(495)223-48-30.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Путин заявил о геноциде на Донбассе
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию