В 2022 году в столице капитально отремонтируют более ста домов-памятников

В уходящем году в столице отремонтировали 118 домов-памятников - рекордное количество. Фонд капитального ремонта Москвы решил не сбавлять масштабов и в будущем году запланировано отреставрировать еще несколько десятков памятников из жилья. Где пройдут работы и не сказывается ли такая гонка на качестве, "РГ" рассказал замначальника управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля ФКР Москвы Ильдар Билялетдинов.

Напомню, всего в программу фонда капремонта многоквартирных домов Москвы вошли 383 объекта культурного наследия. Причем, один объект - это не обязательно один дом, может быть и целый "Рабочий поселок". К слову, на территории Москвы всего 40 подобных жилмассивов-памятников, но входят в них почти 300 многоквартирных домов. В этом году отремонтировали самые знаковые - Дангауэровку, Хавско-Шаболовский поселки. Но в 2022 году решено сделать упор на домах начала века и сталинском ампире. Как рассказал Ильдар Билялетдинов, самый сложный и интересный - это Саввинское подворье.

- Этот дом на улице Тверской - настоящая жемчужина Москвы, выстроенная в неорусском стиле, - говорит Ильдар Билялетдинов. - Подворье построено во владении Савво-Сторожевского монастыря, но использовалось как доходное конторско-гостиничное здание. Среди его жильцов был кинопрокатчик Александр Ханжонков, на конторском этаже был его прокат "синематографических лент". Именно этот дом в 1939-м году переместили на 50 метров вглубь двора, вместе со спящими жильцами". Необычное здание не только привлекает фасадом, но и спроектировано в виде арабской цифры 8. Фасад украшают шатровые башенки с архивольтами, абрамцевские изразцы с цветочными узорами, изображением птиц и животных. Здесь сохранились оригинальные блоки Фальконье. Всему этому великолепию вернут исторический вид. Работы начнутся уже весной.

Отремонтируют и дом на Чаплыгина,1А, знаменитый тем, что там располагался театр "Табакерка"; бывший доходный дом с необычной лепниной на Арбате, 29.

А самые большие реставрационные работы ждут дом 13/21 на Смоленской площади. Именно в этот дом встроена станция "Смоленская". Автором этого проекта стал архитектор Иван Жолтовский. А строили девятиэтажку более 10 лет - вовремя закончить работы помешала Великая Отечественная война. Значительный ущерб дому принесла перепланировка, проведенная почти 10 лет назад на технических этажах. Сейчас в доме восстановят все украшения на фасаде, в том числе лепнину, угловой балкон, башню, необычные массивные входные двери в подъезды. Внутри проведут замену инженерных коммуникаций и ремонт.

Более скромной ожидается реставрация еще одного дома в стиле сталинский ампир, расположенного на улице Поварская, 31/29. Одним из знаменитых жильцов этой парадной многоэтажки был кинорежиссер Всеволод Пудовкин.

Реставрация и ремонт ждут также дом пролетарских писателей литературного объединения "Кузница" в Староконюшенном переулке, 33. Возведен он в 1900-19001 годах по индивидуальному проекту архитектора Евгения Опуховского. В доме три этажа, а жильцов - 50. Работы предстоят большие: ремонт фасада и реставрация декоративных элементов, лепнины, замена внутренней инженерии. Если бы жильцы сами собирали средства на ремонт, строение, скорей всего, не дождалось бы специалистов. Ведь стоимость работ в объектах культурного наследия выше, чем в типовой "панельке". Но для жильцов - этот факт значения не имеет: они оплатят лишь минимальный взнос, как и другие москвичи. А все "излишки" покроет бюджет города за счет программы софинансирования.

"Чтобы дом попал в программу капремонта многоквартирных домов, достаточно быть жилым домом с тремя и более квартирами, - уточняет Ильдар Билялетдинов. - Количество работы в доме зависит от технического состояния инженерных систем, а сроки - от сложности. Если коммуникации замурованы в стены - срок увеличивается. Больше времени необходимо, если речь идёт о восстановлении сложных архитектурных элементов - лепнины, мозаик. Все остальное - обычный регламент".

Начинается работа над проектом ремонта такого дома с научных изысканий и изучения технической документации. Потом на место выходят специалисты с лазерными сканерами и квадрокоптерами. Составляется рабочая 3D-модель дома, на ее основе делают проект. Работу в таких домах доверяют только компаниям, аккредитованным Министерством культуры РФ. По данным фонда, в столице около двух тысяч подрядных организаций, имеющих необходимую аккредитацию. Нарочно делать брак они не будут.

"Раз в неделю на место выезжает представитель департамента культурного наследия Москвы, малейшие нарушения фиксируются, - добавляет специалист. - А главные эксперты - сами жильцы домов-памятников, они очень активные и внимательно следят за работой. Думаю, что другие москвичи могут у них этому поучиться".

Кстати, если возникли вопросы по капремонту в доме или обнаружили нарушения, обращаться можно на портал фонда или звонить на "горячую линию" городской комиссии общественного контроля "Ассоциация ЖКХ контроль Москвы" по телефону +7(495)223-48-30.