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09.12.2021 16:08

В ивановских селах заработает телемедицина

В фельдшерско-акушерских пунктах Ивановской области со следующего года будут доступны телемедицинские технологии. Планируется, что за два года в селах региона появится около 100 новых ФАПов, в каждом будет предусмотрена возможность для подключения телемедицины. Это поможет решить проблему с доступностью врачебной помощи в отдаленных районах, что особенно актуально в условиях пандемии. Благодаря цифровым технологиям фельдшер сможет получить консультацию у узкопрофильных специалистов.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Перспективы развития сельской медицины в Ивановской области губернатор Станислав Воскресенский обсудил на традиционной декабрьской встрече с жителями региона.

Фото: Правительство Ивановской области
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По словам Станислава Воскресенского, главная проблема последних лет - это кадры, и пандемия только усугубила ситуацию.

- Но мы понимаем, как ее решать. Во-первых, мы скорректировали программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор", теперь под них попадают практически все наши муниципальные районы. Во-вторых, мы запустили ряд мер по поддержке выпускников медакадемии, и уже есть определенные результаты. Так, если в 2016-2018 годах в среднем 40 ребят оставались работать в регионе, то в последние два года - более 120 человек. И, думаю, что эта цифра будет расти.

Участники встречи также подняли вопросы создания рабочих мест, развития и поддержки сельского хозяйства, строительства детских садов и школ.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

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