В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта

В 2,5 раза подняли штрафы для водителей общественного транспорта в Подмосковье. Теперь за нарушение правил перевозки пассажиров водителей будут штрафовать не на две тысячи рублей, как это было раньше, а сразу на пять тысяч. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

Под нарушением правил перевозки в данном случае понимаются два распространенных, особенно у коммерческих перевозчиков явления - невыдачу пассажирам билета и отказ в безналичной оплате проезда. Как подчеркнул замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин, представляя законопроект, только в этом году было выявлено более 22 тысяч подобных нарушений, общая сумма штрафов по которым достигла 44,9 миллиона рублей.