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09.12.2021 14:10
Рубрика: Культура

В Смоленске прошел вечер к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

Текст: Елена Новоселова
В Смоленском драмтеатре имени А.С. Грибоедова прошел творческий вечер "Юрию Никулину 100 лет!". На родине знаменитого артиста начали отмечать вековую дату со дня его рождения - Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове.

"Мое любимое занятие - жить!" - задал тон встрече сам актер. Его афоризмы, цитаты, фотографии украшали не только сцену, но и фойе, где расположилась фотовыставка.

Фото: Александр Макаров / РИА Новости
Как в России отметят 100-летие Юрия Никулина

- Мои дедушка и бабушка работали в этих стенах, - открыл праздник гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. Известно, что Юрий Владимирович родился в городе Демидове, Смоленской области. В местном передвижном театре революционного юмора "Теревьюм" служили его родители. Потом был драмтеатр Смоленска.

Историю мальчика, который в пять лет впервые побывал в цирке, заявил отцу, что будет клоуном, и стал директором главного цирка страны, рассказал зрителям заслуженный артист России Денис Юченков, который сверялся с замечательной автобиографической книгой Юрия Никулина "Почти серьезно". Ему помогали актеры Московского театра людей и кукол "Чудаки" и артисты Цирка Никулина на Цветном бульваре.

Выступлению Московского театра песни "Яр" предшествовал рассказ Максима Никулина о детстве знаменитого клоуна. "Дед обожал русские песни, переписывал их в тетрадь и заставил Юру все выучить. А это ни много ни мало - 400 штук!".

Фото: Елена Новоселова

В вечере приняли участие друзья Юрия Никулина по телепрограмме "Белый попугай". Естественно, не обошлось без смешных воспоминаний. "Записывали программу. Режиссер мне сказала: спойте несколько песен подряд, а потом мы их разрежем и вставим в разные места. Ну я пою-пою… Юрий Владимирович долго слушал, а потом спрашивает: "Это Кобзон?", - смеется народный артист России Олег Митяев.

Остроумными анекдотами порадовал смоленскую публику и юморист Игорь Маменко.

Вечер организовали региональный общественный благотворительный фонд помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

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