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09.12.2021 13:38
Рубрика: Экономика

В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок

Текст: Ирина Огилько

В столице на зиму поставили 5 тысяч желтых ящиков с реагентами. Впервые в этом году они появились на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал на пресс-конференции заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная

Как рассказал Бирюков, такие ящики стоят уже пятый год в городе, но впервые в этом году их поставили возле остановок общественного транспорта. "Такое решение было принято для того, чтобы оперативней бороться с последствиями ледяного дождя, сильного снегопада в местах общего пользования", - рассказывает Бирюков.

Он напомнил, что ранее для этих целей реагент привозила машина. Сейчас дворник или даже самый обычный пешеход может открыть ящик и посыпать скользкие участки. Он уточнил, что для удобства каждый ящик оборудован специальной лопаткой.

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