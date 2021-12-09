В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок

В столице на зиму поставили 5 тысяч желтых ящиков с реагентами. Впервые в этом году они появились на остановках общественного транспорта. Об этом рассказал на пресс-конференции заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как рассказал Бирюков, такие ящики стоят уже пятый год в городе, но впервые в этом году их поставили возле остановок общественного транспорта. "Такое решение было принято для того, чтобы оперативней бороться с последствиями ледяного дождя, сильного снегопада в местах общего пользования", - рассказывает Бирюков.

Он напомнил, что ранее для этих целей реагент привозила машина. Сейчас дворник или даже самый обычный пешеход может открыть ящик и посыпать скользкие участки. Он уточнил, что для удобства каждый ящик оборудован специальной лопаткой.