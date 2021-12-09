Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда"

В Подмосковье проживает участник итальянского Сопротивления Николай Орлов. Вчера в Красногорском филиале Музея Победы ему вручили медаль "Гарибальдийская звезда".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Музея Победы, награду фронтовику вручил атташе по вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи. История ветерана удивительна. В середине осени 1941 года 15-летний Николай, житель тогда Смоленской области, вступил в партизанский отряд в оккупированном Угранском районе. В 1942 году в бою юноша был контужен и отправлен на лечение в родную деревню. А зимой 1943 года Николая вместе со сверстниками нацисты взяли в плен и вывезли на принудительные работы в Италию. Во время одного из авиационных налетов Николай бежал, и скоро стал участником итальянского движения Сопротивления, он был зачислен в 36-ю бригаду "Гарибальди", базировавшуюся между городами Имала и Болонья. Его подразделение контролировало три дороги из Болоньи, Феррары и Фаенцо. Так как он был самым юным бойцом, друзья шутя называли его "Пикколо Николо". Однако, несмотря на юный возраст, он участвовал во всех операциях. Уже после войны он вернулся на родину.

На награждении ветеран поблагодарил итальянскую сторону за награду, отметив, что он не ожидал этого, но давно об этом мечтал. И призвал российскую молодежь любить родную землю.