Новости

Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей 12:00
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
МВД: В условиях пандемии возрастают риски хищения средств из бюджета 10:44
Путин оценил вклад РФПИ в борьбу с коронавирусом 10:43
Названы основные причины автомобильных аварий в Москве 10:42
В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России 10:41
С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 11:54
Рубрика: Власть

Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда"

Текст: Ирина Огилько

В Подмосковье проживает участник итальянского Сопротивления Николай Орлов. Вчера в Красногорском филиале Музея Победы ему вручили медаль "Гарибальдийская звезда".

Фото: Фотограф О. КноррингРГАКФД. Арх. № 0-312210
Онлайн‑проект "Битва за Москву" запустили в столице

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Музея Победы, награду фронтовику вручил атташе по вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи. История ветерана удивительна. В середине осени 1941 года 15-летний Николай, житель тогда Смоленской области, вступил в партизанский отряд в оккупированном Угранском районе. В 1942 году в бою юноша был контужен и отправлен на лечение в родную деревню. А зимой 1943 года Николая вместе со сверстниками нацисты взяли в плен и вывезли на принудительные работы в Италию. Во время одного из авиационных налетов Николай бежал, и скоро стал участником итальянского движения Сопротивления, он был зачислен в 36-ю бригаду "Гарибальди", базировавшуюся между городами Имала и Болонья. Его подразделение контролировало три дороги из Болоньи, Феррары и Фаенцо. Так как он был самым юным бойцом, друзья шутя называли его "Пикколо Николо". Однако, несмотря на юный возраст, он участвовал во всех операциях. Уже после войны он вернулся на родину.

На награждении ветеран поблагодарил итальянскую сторону за награду, отметив, что он не ожидал этого, но давно об этом мечтал. И призвал российскую молодежь любить родную землю.

В регионах Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вторая мировая война

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе