Владимир Ефимов: В Москве растет спрос на непродовольственные товары

В столице восстанавливается розничная торговля. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в период с 22 по 28 ноября среднесуточные обороты непродовольственных товаров составили 17,9 миллиарда рублей. Это на 8,8% выше, чем на предыдущей неделе и на 65% больше, чем на неделе с 18 по 24 октября, после которой в Москве были введены ограничения.

"За период с 1 по 7 ноября, когда в Москве действовали ограничения, среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 миллиарда рублей - минимального значения с мая 2021 года. Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней, с 8 по 14 ноября, выручка в этой сфере выросла на 71,4 процента и составила 15,6 миллиарда рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция "Черная пятница" в магазинах в период с 22 по 28 ноября", - сообщил заммэра.

Больше всего растут объемы продаж косметики, бытовой техники и электроники, обуви, одежды.

"В отдельные дни распродаж были установлены своего рода отраслевые рекорды. Например, 27 ноября москвичи купили бытовой техники на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября, в последнюю субботу перед введением ограничений и максимальный результат за три последних месяца. Пик спроса на мобильные телефоны и иную носимую электронику также пришелся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 миллионов рублей. Это также лучший показатель за три месяца, он на 40 процентов больше, чем 23 октября", - отметил министр правительства Москвы, глава Департамента по вопросам экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.