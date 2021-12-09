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09.12.2021 17:03
Рубрика: Происшествия

Бывшему председателю думы Чукотки СК предъявил обвинение

Текст: Наталья Козлова

Экс-председателю думы Чукотки СК предъявил обвинение по статье о "превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". В СК объяснили, что с 2019 по 2021 годы он "единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя". Размеры премий были больше положенного.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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А еще этот гражданин издал незаконные распоряжения об "установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом окружной думы не принимались". По подсчетам следствия, такими действиями гражданин нанес бюджету Чукотского автономного округа ущерб в 8,9 млн рублей.

- В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказали в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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