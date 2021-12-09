Для чего в Якутии создают биотехнологический кластер

По поручению президента России в Якутии будет создан инновационный научно-технологичный центр (ИНТЦ) с отдельным биотехнологическим кластером. Это позволит якутским ученым проводить исследования и разрабатывать новые продукты в области медицины, клеточных технологий, биоинформатики и сельскохозяйственных биотехнологий.

Опыт в этой сфере уже есть: сегодня в технопарке "Якутия" над проектами по направлению "Биотехнология" трудятся 15 компаний. Так, разработка одной из них помогает врачам выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков КТ. Интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS) распознает ковидную природу заболевания, отличая от других типов пневмоний.

- Искусственный интеллект обрабатывает КТ-снимки с высокой скоростью и повышенной точностью. Сегодня на это уходит в среднем 15 секунд, а точность исследований доходит до 98,5 процента, нивелируя человеческую усталость. В обычных условиях на расшифровку каждого исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы, - говорит сооснователь проекта Антон Ломакин.

В Якутии разработку успешно применяют для выявления коронавирусной пневмонии с апреля 2020 года. По словам главврача Якутской городской больницы №3 Светланы Давыдовой, с ее помощью в медучреждении смогли пережить период высокой заболеваемости COVID-19, когда рентгенологам надо было описывать до 165 снимков в день. Сегодня эта система диагностики прошла апробацию в 16 российских больницах, ее готовы тестировать в медицинских учреждениях Европы, Канады, США и Тайваня.

А молодые ученые из Арктического инновационного центра СВФУ разрабатывают биокомпозитный дермальный эквивалент для восстановления кожного покрова, утраченного при различных заболеваниях, ожогах и травмах. Основа заменителя кожи - полилактид PLA: биосовместимый, биоразлагаемый, термопластичный полимер молочной кислоты. Он не вызывает аллергии, а в организме разлагается на молочную кислоту, воду и углекислый газ.

Кроме того, якутские ученые создают прототип искусственной печени. У разработки есть ряд существенных отличий от гемодиализа.

Созданная в Якутии система диагностики коронавирусной пневмонии прошла апробацию в 16 российских больницах

- Мы берем клетки, которые выполняют функцию печени, помещаем в устройство и пропускаем через него кровь. Помимо того, что кровь очистится, она должна еще обогатиться белками. На данный момент уже провели клинические испытания, защитили несколько грантов, сейчас находимся на этапе испытаний на животных, - рассказал аспирант СВФУ Леонид Жожиков.

Главная цель разработки - помочь пациентам с необратимой печеночной недостаточностью дождаться трансплантации. Проект уже показал свою эффективность в реальных условиях и в октябре 2021 года получил приглашение инвестиционного агентства "Unicorn capital partners". Успех разработки поможет спасти тысячи жизней: только в Москве и области в ожидании пересадки умирает до 1400 пациентов в год.

Одна из самых актуальных разработок якутских ученых - биологически активная добавка на основе коры березы и ягеля. Препарат уже получил сертификат Роспотребнадзора.

- В моей команде есть специалисты с медицинским образованием. Я дам соответствующие поручения, чтобы они связались с вами для уточнения деталей о том, какая может быть оказана помощь вашему проекту, - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который ознакомился с разработкой во время визита в республику.

Сегодня в России работают четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Русский" во Владивостоке, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве. Якутский станет пятым. Главные преимущества "технологических долин" - преференции, в том числе освобождение от НДС и земельного налога, налога на прибыль и имущество организаций в течение десяти лет.

- У нашего будущего биотехнологического кластера большой потенциал. Сейчас главное - не потерять скорость, не потерять наших ребят, которые могут перевести свой бизнес в другие регионы и даже страны. Поэтому важно создавать все необходимые условия для развития высокотехнологичного бизнеса в республике, - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Кстати

За активное развитие инфраструктуры инноваций Якутия получила премию "Цифровые вершины" в номинации "Цифровой регион" на Гайдаровском форуме-2021.

На территории республики действуют десять районных ИТ-центров, более 50 частных ИТ-школ и 13 детских технопарков. Проводятся хакатоны, акселерационные программы для предпринимателей и всероссийский конкурс "Стартап Экспедиция". Поддержку местных стартапов осуществляют технопарк "Якутия", ИТ-парк "Якутск" и акселератор "Б8". Неудивительно, что в регионе растет популярность ИТ-специальностей: за последние несколько лет число якутян, которые хотят работать в сфере цифровых технологий, увеличилось в 2,7 раза.