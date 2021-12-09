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09.12.2021 11:27
Рубрика: Власть

Кожемяко призвал подмосковный бизнес не называть консервы "Приморскими"

Текст: Вадим Иванский

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, участвовавший в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, призвал производителей из Подмосковья не называть свою рыбную консервированную продукцию с подменной рыбой "Приморской", сообщает "Интерфакс".

Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году

Популярная в России сайра сейчас добывается в меньших количествах, чем раньше. Она ушла далеко от российских берегов, ее добыча осложнилась в том числе и из-за промысловой обстановки. Так было и с иваси, пик добычи которой пришелся на 80-е годы прошлого века. В начале 90-х эта рыба ушла в Мировой океан и вернулась в дальневосточные моря через 25 лет.

"Мы видим, что уловы сайры уже сократились. К сожалению, это непредсказуемая популяция. Так было и с иваси в советское время, когда она уходила далеко. Также сейчас происходит и с сайрой, выпуск продукции из которой уже снизился. И это начали использовать определенные недобросовестные производители рыбных консервов, подменяя один продукт на другой. Так, в частности, в Домодедово обнаружены консервы, якобы, с сайрой, с надписью "Приморская". Но в этих банках вместо сайры находится сардина иваси. Тоже великолепная рыба, но это - не сайра. Нельзя один продукт, к которому привыкло население и доверяет ему, подменять другим", - сказал Кожемяко, призвав производителей фальсифицированной продукции уважать потребителя и продавать ему качественный и честный продукт.

"Если это консервы из сельди, то они и должны быть из этой рыбы, если сардина - то из сардины. У нас в Приморье успешно развивается бренд "Приобретай Приморское", мы продвигаем в его рамках местные качественные товары. Поэтому нам не безразлично, если люди приобретают товар с подменой", - подчеркнул он.

Как писала "РГ" ранее, эксперты Роскачества проверили 19 образцов консервов из сайры российского производства и в 11 из них обнаружилась подмена сырья - производители использовали более дешевую рыбу.

Только в восьми баночках действительно была сайра - в остальных оказалась дальневосточная сардина иваси или тихоокеанская сельдь. При этом цена подделок начиналась от 19,9 рубля за 100 грамм, а консервы с настоящей сайрой стоили дороже - от 44,4 рубля за сто грамм.

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