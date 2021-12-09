Якутские депутаты вынесли на федеральный уровень важные инициативы

Один из примеров - восстановление подпрограммы "Дети Арктики". Напомню, в 1993-2002 годах функционировала федеральная целевая программа "Дети Севера". В ее рамках выделялись значительные средства на строительство детских учреждений, медицинские исследования, организацию для подрастающего поколения дополнительного питания, выездного отдыха, а также на развитие этнической культуры народов Севера.
Вновь продвигать этот проект мы начали с 2016-го. И были услышаны федеральными коллегами. Под руководством Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства просвещения РФ мы за сравнительно небольшое время провели серьезную работу со всеми заинтересованными регионами. И, наконец, осенью 2021 года получили весть о том, что подпрограмма "Дети Арктики" включена в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Кроме того, в последнее время появилось много других нормативных актов, которые касаются развития Севера. Принята стратегия развития Арктики. Подрастающему поколению уделено в этих документах большое внимание.
Для Якутии такие решения - результат успешной комплексной работы органов государственной власти, научных учреждений и экспертов - имеют большое стратегическое значение. В 13 арктических районах проживают свыше 20 тысяч детей, в том числе девять тысяч - из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС): эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган. Развитие любой территории начинается с поддержки конкретного человека, в данном случае детей. И мы сделали еще несколько реальных шагов в этом направлении.
Особого отношения государства требует кочевое образование. Ему необходимо придать особый статус. Нам удалось внести ряд соответствующих предложений в решение выездного заседания комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре. Дело в том, что в федеральных нормативных актах не учитываются особенности кочевья. Если детский сад или школа создает подразделение, функционирующее в кочевых условиях, к нему предъявляют такие же требования, как и ко всем образовательным организациям. Но зачем оборудовать чумы "тревожными кнопками", ограждением, выносить очаг за 50 метров от жилища? Необходимо исключить такие пункты.
Детей КМНС, ведущих с родителями кочевой образ жизни, не так уж мало. Концепцию образования для них требуется обсудить и утвердить на федеральном уровне. Нужно внести мероприятия этой сферы и в национальные проекты. Конечно, надо разработать меры поддержки педагогов, работающих в кочевых школах.
Еще одна особенность системы образования в Якутии - наличие 97 агропрофилированных школ, в которых обучаются 14253 человека. Первые агрошколы были созданы в 1988 году. Основные их направления - животноводство, растениеводство, рыболовство, пчеловодство, сбор и переработка чая, ветеринария, агротуризм, лесничество.
В марте 2021 года мы внесли в Совет Федерации инициативу о законодательном регулировании понятия "агрошкола". Это позволит включить данные учреждения в перечень субъектов, на которые распространяется система мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Принятие нашего предложения на федеральном уровне сняло бы много проблем в деятельности российских агрошкол.
Еще одно предложение, которое, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания, касается разработанного в якутском парламенте республиканского законопроекта о статусе педагога. Мы добиваемся законодательного установления мер, направленных на обеспечение высокого профессионального уровня, создание условий для эффективного выполнения задач, повышение значимости и престижа педагогического труда. Предлагаю аналогичный закон принять и на федеральном уровне. Это стало бы механизмом социальной поддержки и поощрения педагогов, тем более что президент страны принял решение об объявлении 2023-го Годом педагога.
К слову, для Якутии, учитывая территориальные, климатические особенности региона, хорошо было бы увеличить квоту участников федеральной программы "Земский учитель".
Считаю нашим успехом и еще одно изменение в образовательной сфере. 10 июля 2020 года вышло постановление правительства страны об установлении педагогическим работникам, проживающим и работающим в селах, ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей. С этой инициативой по моей рекомендации выступила в Совете Федерации в феврале 2019 года заместитель директора Верхневилюйского лицея-интерната. В результате введения новой нормы 3200 человек стали пользоваться этой немаловажной мерой поддержки.
Следующая тема, которой занималась и занимаюсь всегда - и на посту министра образования, и будучи заместителем председателя правительства республики, и сейчас как народный депутат, - создание современной инфраструктуры на сельских территориях. Ведь школа на селе - общественное пространство, драйвер качества жизни всего социума.
Поэтому таким актуальным было предложение президента страны о "…подготовке специальной программы капитального ремонта школ, рассчитанной на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы".
Решением профильного комитета Ил Тумэна правительству Якутии рекомендовано в 2022 году разработать подпрограмму строительства школ и школ-садов в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Если нам удалось отстоять малокомплектные школы в сложную экономическую ситуацию, значит мы должны продвигать их и дальше. Не секрет, что сегодня, особенно в отдаленных селах, удручающая картина: малочисленные школы забыты. Поскольку объекты образования относятся к социально значимым проектам национального масштаба, необходимо использовать все механизмы финансирования: инвестиционные программы, программы социально-экономического развития региона и так далее. Считаю создание инфраструктуры важнейшим делом в интересах личности и общества. Затраты на образование должны рассматриваться как инвестиции, приносящие огромную экономическую пользу и огромный экономический эффект для государства в целом.
Только взвешенный комплексный подход сохранит и позволит дальше развивать те достижения, к которым мы шли годами. Позитивный опыт свидетельствует о том, что надо использовать весь арсенал возможностей. Когда люди видят изменения не на словах, а на деле, они становятся активнее, инициативнее, смелее предлагают идеи. Значит, вместе легче добиваться желаемых результатов. Многогранную деятельность невозможно вести в одиночку.