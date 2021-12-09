Якутские депутаты вынесли на федеральный уровень важные инициативы

Как известно, участие в подготовке законопроектов и работа с обращениями избирателей - основные направления депутатской деятельности. Еще одна важная сфера - выдвижение инициатив на федеральном уровне. Убеждена, что эту площадку надо использовать максимально.

Один из примеров - восстановление подпрограммы "Дети Арктики". Напомню, в 1993-2002 годах функционировала федеральная целевая программа "Дети Севера". В ее рамках выделялись значительные средства на строительство детских учреждений, медицинские исследования, организацию для подрастающего поколения дополнительного питания, выездного отдыха, а также на развитие этнической культуры народов Севера.

Вновь продвигать этот проект мы начали с 2016-го. И были услышаны федеральными коллегами. Под руководством Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства просвещения РФ мы за сравнительно небольшое время провели серьезную работу со всеми заинтересованными регионами. И, наконец, осенью 2021 года получили весть о том, что подпрограмма "Дети Арктики" включена в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Кроме того, в последнее время появилось много других нормативных актов, которые касаются развития Севера. Принята стратегия развития Арктики. Подрастающему поколению уделено в этих документах большое внимание.

Для Якутии такие решения - результат успешной комплексной работы органов государственной власти, научных учреждений и экспертов - имеют большое стратегическое значение. В 13 арктических районах проживают свыше 20 тысяч детей, в том числе девять тысяч - из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС): эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган. Развитие любой территории начинается с поддержки конкретного человека, в данном случае детей. И мы сделали еще несколько реальных шагов в этом направлении.

Особого отношения государства требует кочевое образование. Ему необходимо придать особый статус. Нам удалось внести ряд соответствующих предложений в решение выездного заседания комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре. Дело в том, что в федеральных нормативных актах не учитываются особенности кочевья. Если детский сад или школа создает подраз­деление, функционирующее в кочевых условиях, к нему предъявляют такие же требования, как и ко всем образовательным организациям. Но зачем оборудовать чумы "тревожными кнопками", ограждением, выносить очаг за 50 метров от жилища? Необходимо исключить такие пункты.

Затраты на образование должны рассматриваться как инвестиции, приносящие огромную экономическую пользу и огромный экономический эффект для государства в целом

Детей КМНС, ведущих с родителями кочевой образ жизни, не так уж мало. Концепцию образования для них требуется обсудить и утвердить на федеральном уровне. Нужно внести мероприятия этой сферы и в национальные проекты. Конечно, надо разработать меры поддержки педагогов, работающих в кочевых школах.

Еще одна особенность системы образования в Якутии - наличие 97 агропрофилированных школ, в которых обучаются 14253 человека. Первые агрошколы были созданы в 1988 году. Основные их направления - животноводство, растениеводство, рыболовство, пчеловодство, сбор и переработка чая, ветеринария, агротуризм, лесничество.

В марте 2021 года мы внесли в Совет Федерации инициативу о законодательном регулировании понятия "агрошкола". Это позволит включить данные учреждения в перечень субъектов, на которые распространяется система мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Принятие нашего предложения на федеральном уровне сняло бы много проблем в деятельности российских агрошкол.

Еще одно предложение, которое, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания, касается разработанного в якутском парламенте республиканского законопроекта о статусе педагога. Мы добиваемся законодательного установления мер, направленных на обеспечение высокого профессионального уровня, создание условий для эффективного выполнения задач, повышение значимости и престижа педагогического труда. Предлагаю аналогичный закон принять и на федеральном уровне. Это стало бы механизмом социальной поддержки и поощрения педагогов, тем более что президент страны принял решение об объявлении 2023-го Годом педагога.

К слову, для Якутии, учитывая территориальные, климатические особенности региона, хорошо было бы увеличить квоту участников федеральной программы "Земский учитель".

Считаю нашим успехом и еще одно изменение в образовательной сфере. 10 июля 2020 года вышло постановление правительства страны об установлении педагогическим работникам, проживающим и работающим в селах, ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 руб­лей. С этой инициативой по моей рекомендации выступила в Совете Федерации в феврале 2019 года заместитель директора Верхневилюйского лицея-интерната. В результате введения новой нормы 3200 человек стали пользоваться этой немаловажной мерой поддержки.

Следующая тема, которой занималась и занимаюсь всегда - и на посту министра образования, и будучи заместителем председателя правительства республики, и сейчас как народный депутат, - создание современной инфраструктуры на сельских территориях. Ведь школа на селе - общественное пространство, драйвер качества жизни всего социума.

Поэтому таким актуальным было предложение президента страны о "…подготовке специальной программы капитального ремонта школ, рассчитанной на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы".

Решением профильного комитета Ил Тумэна правительству Якутии рекомендовано в 2022 году разработать подпрограмму строительства школ и школ-садов в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Если нам удалось отстоять малокомплектные школы в сложную экономическую ситуацию, значит мы должны продвигать их и дальше. Не секрет, что сегодня, особенно в отдаленных селах, удручающая картина: малочисленные школы забыты. Поскольку объекты образования относятся к социально значимым проектам национального масштаба, необходимо использовать все механизмы финансирования: инвестиционные программы, программы социально-экономического развития региона и так далее. Считаю создание инфраструктуры важнейшим делом в интересах личности и общества. Затраты на образование должны рассматриваться как инвестиции, приносящие огромную экономическую пользу и огромный экономический эффект для государства в целом.

Только взвешенный комплексный подход сохранит и позволит дальше развивать те достижения, к которым мы шли годами. Позитивный опыт свидетельствует о том, что надо использовать весь арсенал возможностей. Когда люди видят изменения не на словах, а на деле, они становятся активнее, инициативнее, смелее предлагают идеи. Значит, вместе легче добиваться желаемых результатов. Многогранную деятельность невозможно вести в одиночку.