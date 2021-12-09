На Чукотке уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 90%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей Чукотского АО с учетом переболевших составляет 92,2 процента. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Роман Копин.

Полный курс вакцинации прошли 26 519 жителей округа, что составляет 76,3 процента всего взрослого населения. Темпы ревакцинации пока ниже - повторно привились от коронавируса 6 882 человека.

"Здесь нам нужно ускориться", - написал губернатор, добавив, что такие высокие показатели прививочной кампании - результат ответственного отношения жителей округа к своему здоровью.

По информации регионального оперштаба, за все время с начала пандемии коронавирусом заболели почти 2,8 тысячи жителей Чукотки. Свыше 2,5 тысячи человек выздоровели, 28 скончались.