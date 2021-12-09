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09.12.2021 04:59
Рубрика: Общество

На Дальнем Востоке развернули новые койки для больных COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском и Приморском краях начали разворачивать дополнительные койки для лечения коронавирусных больных.

В Хабаровском крае могут объявить двухнедельный карантин из-за COVID-19

В первом регионе высокий прирост заболеваемости наблюдается во всех городах, а также в Хабаровском, имени Лазо, Николаевском и Комсомольском районах.

- Стационары работают в авральном режиме. 92 человека находятся на ИВЛ. Такой загрузки не было ни в одну из прошедших волн коронавирусной инфекции, - сказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Комсомольске-на-Амуре дополнительно развернули 70 мест. В Хабаровске изменили маршрутизацию пациентов с COVID-19 - их направляют, в том числе, в ковидный госпиталь поселка Переяславка.

В Приморье коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличили более чем на 70 мест. В регионе ежедневно растет число заболевших, сообщает пресс-служба правительства края. По данным краевого министерства здравоохранения, в 24 медицинских организациях сейчас развернуто 2622 койки для лечения пациентов с COVID-19. Рост заболеваемости специалисты связывают с отсутствием коллективного иммунитета.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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