На Камчатке пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Днем 9 декабря в камчатском аэропорту Тигиль самолет Л-410 АО "Камчатское авиационное предприятие" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером.

Известно, что воздушное судно должно было отправиться в Петропавловск-Камчатский. На борту находились два пассажира и два члена экипажа. Никто из них не пострадал. Сам самолет повреждений не получил.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту авиационного происшествия начала Камчатская транспортная прокуратура.

В тот же день еще одно ЧП произошло в аэропорту Елизово с самолетом Як-40 того же перевозчика. Он выполнял рейс Тиличики - Петропавловск-Камчатский. Во время посадки произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси. Три пассажира, летевшие в столицу Камчатки, и четыре члена экипажа не пострадали. Фюзеляж судна не поврежден.

"Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта созданы комиссии по расследованию данных инцидентов", - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.