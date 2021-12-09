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09.12.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

На Камчатке пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Текст: Дина Непомнящая

Днем 9 декабря в камчатском аэропорту Тигиль самолет Л-410 АО "Камчатское авиационное предприятие" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером.

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Известно, что воздушное судно должно было отправиться в Петропавловск-Камчатский. На борту находились два пассажира и два члена экипажа. Никто из них не пострадал. Сам самолет повреждений не получил.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту авиационного происшествия начала Камчатская транспортная прокуратура.

В тот же день еще одно ЧП произошло в аэропорту Елизово с самолетом Як-40 того же перевозчика. Он выполнял рейс Тиличики - Петропавловск-Камчатский. Во время посадки произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси. Три пассажира, летевшие в столицу Камчатки, и четыре члена экипажа не пострадали. Фюзеляж судна не поврежден.

"Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта созданы комиссии по расследованию данных инцидентов", - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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