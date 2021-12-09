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09.12.2021 06:57

На заводе в Приморье заложили фюзеляж первого серийного Ка-62

Текст: Ольга Журман
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 280(8631)
Холдинг "Вертолеты России" получил сертификат типа на новейший гражданский многоцелевой вертолет Ка-62, собранный в арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Николая Сазыкина.
Полномасштабное серийное производство и поставки заказчикам нового вертолета начнутся в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Полномасштабное серийное производство и поставки заказчикам нового вертолета начнутся в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Полномасштабное серийное производство и поставки заказчикам нового вертолета начнутся в 2022 году. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Документ дает право на серийное производство - и фюзеляж первой машины уже заложили.

Вертолет широко известен, его образцы неоднократно демонстрировали на Восточном экономическом форуме, и они всегда вызывали огромный интерес. Спрос на эту машину вполне сформирован. Например, в рамках работы авиасалона МАКС-2021 три экземпляра заказала компания "Газпром­банк Лизинг". Один из потенциальных покупателей - Приморский край.

Фото: ПАО ААК "ПРОГРЕСС"
Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году

- Данная техника могла бы использоваться как для мониторинга лесных пожаров, так и для их тушения с использованием водосливного устройства, в том числе с помощью высадки личного состава на ограниченную площадь, - считает министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калинин.

Вертолет Ка-62 может перевозить пассажиров, использоваться для офшорных (над водной поверхностью) работ, экстренной медпомощи, транспортировки грузов как внутри кабины, так и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря возможности подниматься на большую высоту и высокой тяговооруженности двигателей машина способна осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Ка-62 совершил свой первый полет в мае 2017-го. А в ноябре нынешнего года три летных образца винтокрылой машины успешно закончили программу испытаний. Проверялась общая работоспособность вертолета, функционирование системы электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки. Затем специалисты инженерно-технического состава "Прогресса" и Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" провели послеполетный осмотр и дали положительное заключение.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как уверяют в авиационном объединении "Прогресс" имени Сазыкина, полномасштабное серийное производство и поставки заказчикам нового вертолета начнутся в 2022 году.

- Минпромторг края и в дальнейшем будет оказывать заводу поддержку по запуску в производство гражданской продукции в рамках диверсификации производства. Реализация данного проекта направлена на выполнение важнейших решений по экономическому и социальному развитию региона, - подытоживает Сергей Калинин.

Между тем

ДФО скоро может получить еще один авиазавод. В 2024 году в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре планируют наладить производство легкого многоцелевого однодвигательного самолета "Байкал". Новый завод появится вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100, в том самом месте, где в 1930-е годы планировали построить авиапредприятие (затем эту площадку перенесли на пять километров севернее).

Развивают производство воздушных судов и в Бурятии. 31 ноября Улан-Удэнский авиационный завод поставил китайской компании Qingdao два первых вертолета Ми-171 в рамках контракта 2019 года на шесть машин данного типа. Еще четыре уйдут заказчику в 2022 году.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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