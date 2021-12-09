Офицера воинской части в Хабаровском крае осудили за взятку

Краснореченский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу начальника службы связи воинской части, дислоцированной в городе Бикине Хабаровского края. Военнослужащего обвиняли в получении взятки от подчиненного.

"В феврале 2019 года подполковник, используя свое должностное положение, освободил от исполнения обязанностей военной службы подчиненного за взятку в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Военного следственного управления СК России по ВВО.

Ближайшие восемь с половиной лет мужчина проведет в колонии строгого режима.