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09.12.2021 09:48
Рубрика: Общество

Почему ядохимикаты с Восточного до сих пор остаются в Приморье

Текст: Ольга Журман
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 280(8631)
Новую волну информационного шума в истории с завозом ядохимикатов из Амурской области в Приморье вызвали блогеры. Между тем отходы так и не могут найти последнее пристанище.

Напомним, опасный груз доставили в край с космодрома Восточный. Лет 20 назад, после того как в России запретили применение удобрений с этилмеркулхлоридом и одним из его производных гранозоном, в Приамурье образовалось 900 тонн грунта, содержащего ртуть. "Российская газета" писала об этом в выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 3 ноября. Что делать с такими отходами, амурчане долгое время не знали. Были намерения построить полигон для химикатов и утилизировать их. Но до дела руки не дошли - из необходимых на строительство 50 миллионов руб­лей из областного бюджета фактически было выделено менее трети. А позже этот участок земли территориально вошел в зону космодрома Восточный.

В Приморье завели дело из-за доставки в край опасных отходов

Возглавлял область в те годы нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко, которого, выходит, ядохимикаты "догнали". Он, кстати, немало удивился, когда на двух площадках в Хорольском и Надеждинском районах края обнаружился опасный груз: по действующему законодательству власти региона не ставятся в известность о перемещении подобных отходов из одного субъекта в другой. Сначала в Приморье живо начали действовать: правоохранительные и надзорные органы организовали проверки, управление Росприроднадзора заявило о недопустимости сжигания отходов в крае, то же повторила зампред регионального правительства Елена Пархоменко. А власти Надеждинского района, где расположена установка по утилизации опасных отходов, объявили о расторжении договора на земельный участок.

Доставленные в октябре 200 или 300 тонн (цифры называются разные) ядохимикатов так и лежат в Приморье. Мешки с пестицидами накрыты тентом, выставлена охрана.

История было затихла, но в конце ноября общественность разбудил один из известных блогеров. Ссылаясь на результаты исследований ученых из новосибирской лаборатории, он заявил, что в химотходах обнаружен гексахлорциклогексан. Раньше сообщалось только о наличии гранозана.

Результатов исследования партии химикатов ждут со дня на день. После их получения будет принято решение, что делать дальше

Комментируя его слова, в правительстве региона отметили, что блогер озвучил результаты проб, которые взяли на территории космодрома, а не в Приморье. Поэтому, мол, нет никаких доказательств наличия гексахлорциклогексана в партиях, хранящихся в крае. Но разве не с Восточного привезли эти партии?

- Я не уверен, что отходы с космодрома настолько токсичны, как это хотят представить некоторые экологи. В колбасе тоже есть нитраты, другой вопрос: сколько их там. Поэтому давайте дождемся заключения независимой экспертизы и тогда многое прояснится, - заявил глава края.

Правительство Приморья еще месяц назад заказало экологическую экспертизу отходов, 27 октября взяли пробы в Надеждинском районе, и только 25 ноября - в Хорольском. Результатов исследования надеждинской партии ждут со дня на день. После их получения будет принято решение, что делать дальше.

Кстати, по некоторым данным, всего в Амурской области было складировано 900 тонн опасных ядохимикатов. В Приморье лежит только часть, остальное ждет своей участи на "космической" земле.

В Приморье расторгнут договор на участок, где хотели сжечь ядохимикаты

ООО "Система", намеревавшееся утилизировать отходы в Приморье, на что имеет лицензию, подверглось тщательнейшим проверкам. Нарушения найдены, и компании запрещены какие-либо действия с амурскими ядохимикатами на территории края. Теперь "Система" оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Олег Кожемяко потребовал вывезти обратно пестициды. И не он один. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор внес представление об устранении нарушений с требованием передачи отходов собственнику. При этом природоохранный прокурор Приамурья Олег Зюбин заявил, что область не примет обратно "свои" отходы.

В этой истории большую роль играет время. У "Системы" истек срок контрактных обязательств, и груз по идее должен вернуться к тому, кто проводил конкурсные процедуры. Проводило их правительство Амурской области. Но ее губернатор Василий Орлов подчеркнул:

- Со своей стороны мы в соответствии с законодательством можем только ждать исполнения контракта... При невыполнении работы взыщем неустойку с компании, а также включим ее в перечень недобросовестных. После будем снова проводить конкурс на определение подрядчика.

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