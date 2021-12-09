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09.12.2021 04:59
Рубрика: Власть

Почему в бюджете Камчатки остались неосвоенные деньги

Текст: Федор Шомоев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 280(8631)
Три камчатских министерства прожили почти весь год в режиме потрясающей экономии бюджетных средств. Правда, вместо 13-й зарплаты чиновники получили от руководства региона предупреждение: либо в течение нескольких дней они предоставят четкие планы стопроцентного освоения выделенных денег, либо остатки будут перераспределены другим ведомствам, остро нуждающимся в финансировании первоочередных мероприятий.

По состоянию на 3 декабря краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики освоило лишь 59,4 процента от ассигнований на 2021 год. Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства смогло осилить годовой кассовый план только на 34,3 процента. А рекорд (возможно, всех времен и народов) установило министерство по делам местного само­управления и развитию Корякского округа с 13,6 процента исполнения бюджета за три недели до конца года.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Как подчеркнул на оперативном совещании врио председателя краевого правительства, первый вице-губернатор Евгений Чекин, неосвоенные деньги - это средства целевых межбюджетных трансфертов из федерального центра. Они предназначаются для финансирования каких-то конкретных обязательств, проектов, государственных программ. Регион в них остро нуждался, обосновал это перед Москвой, получил необходимое. А использовать эти средства распорядители, судя по всему, не успевают.

- Конечно, с уровнем освоения в 13 процентов на начало декабря оставаться нельзя. Я предлагаю четко зафиксировать в качестве отправной дату 13 декабря, это следующий понедельник. Если эти министерства не покажут конкретный план освоения 100 процентов бюджета до середины декабря, мы просто должны перераспределить средства, исходя из первоочередных потребностей, которые есть, - заявил губернатор края Владимир Солодов.

Рекорд установило министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа с 13,6 процента исполнения бюджета

Камчатке пока с трудом удается сводить концы с концами. Учитывая сложности с наполнением бюджета, в начале ноября краевое заксобрание разрешило правительству региона взять банковский кредит на 2,6 миллиарда рублей. Комментируя это решение, председатель бюджетного комитета Дмитрий Коростелев пояснил, что основным поводом для его принятия стали проблемы с финансами в сфере ЖКХ.

- Край по-прежнему придерживается моратория на увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом мы видим, что наш жилищно-коммунальный комплекс находится под влиянием общей экономической ситуации в стране. Поэтому было санкционировано право правительства Камчатского края на привлечение коммерческого кредита, - отметил он.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Исполнительная власть региона этим правом воспользовалась (правда, банки заявились только на 1,6 миллиарда). А теперь выяснилось, что по линии министерства ЖКХ и энергетики использовано чуть более половины денег, заложенных в бюджет ведомства изначально.

Наверное, можно составить графики освоения за две-три недели средств, предназначенных для планомерной работы в течение полугода и даже неполного года. Но эти планы будут подвергнуты проверке, на которую глава региона отвел три дня. Судьба неиспользованных денег будет решена 16 декабря.

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