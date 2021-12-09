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09.12.2021 06:15
Рубрика: Экономика

Встали на крыло

Новая авиакомпания наращивает маршруты
Текст: Инесса Доценко (ДФО)
Российская газета - Спецвыпуск № 280(8631)
Одним из важнейших событий года для Дальневосточного федерального округа стало начало работы единой авиакомпании.
Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

За полгода в макрорегионе запустили несколько рейсов, удешевив при этом для пассажиров стоимость полетов по ряду направлений. В перспективе - закупка новых самолетов и расширение маршрутной карты для обеспечения авиасообщением сотен населенных пунктов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В России снизилась стоимость авиабилетов

Вряд ли это было бы под силу отдельному предприятию. Единого дальневосточного перевозчика начали создавать по поручению президента страны с начала 2020 года на базе предприятия "Аврора" (Сахалинская область) с интеграцией региональных компаний - "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", Камчатское авиапредприятие, "ЧукотАвиа". В состав акционеров вошли все 11 субъектов округа. Сахалинская область получила при этом 50 процентов и минус одну акцию, остальные регионы - по пять процентов. Владельцем одной "золотой акции" стало государство.

- У создаваемой авиакомпании социальная направленность, это не коммерческое предприятие, ее задача повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты, - объяснял вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Название для новой структуры придумывали всем миром. Среди предложений были "Восток", "Амур", "Крылья Востока", "Тайга"... Победила "Аврора". Первые рейсы новая авиакомпания выполнила в конце июля 2021 года по межрегиональным маршрутам Хабаровск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Тогда же правительство России утвердило распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок.

Задача - перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты

На льготные перелеты в 2021 году направили 1,58 миллиарда рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, должны были снизить стоимость билетов на 20 социально значимых направлениях.

Субъекты Дальнего Востока и Минвостокразвития России сформировали реестр социально значимых маршрутов. В первую очередь - в села и поселки, где авиация является безальтернативной. Таких насчитывается 385. В целом же обновленная сеть составит к 2025 году 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 - местных.

Можно предположить, как изменится жизнь в регионах, если планы будут реализованы. В Хабаровском крае оценили 14 дополнительных маршрутов, связавших регион с соседними. Например, направление Хабаровск - Шахтерск востребовано у жителей как Хабаровского края, так и Сахалинской области.

Развитие авиасообщения позволит не только повысить доступность перелетов, но и загрузить заказами на самолеты и вертолеты российские заводы

- Рейс подойдет людям, навещающим родственников на Сахалине или на "материке", как говорят жители острова, - замечает министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

Это удобно и вахтовикам. Стоимость билета - 4635 рублей, время в пути - 1 час 50 минут. И то, и другое не кажется чрезмерным.

- Лечу на работу в Шахтерск. Раньше приходилось сначала лететь в Южно-Сахалинск, а оттуда уже на автобусе добираться до места работы - хлопотно и занимало много времени и сил. Теперь можно прямо из Хабаровска долететь в Шахтерск, быстро и недорого, - говорит хабаровчанин Дмитрий Кадеев.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом "Авроры" HZ, а по ряду направлений - совместно с авиакомпаниями-партнерами. Например, с "Хабаровскими авиалиниями" "Аврора" обслуживает маршруты Хабаровск - Шахтерск и Советская Гавань - Владивосток. А в партнерстве с сахалинской компанией "Авиашельф" ("Тайга") летает из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань и обратно. Кстати, тариф на этом направлении - всего 2200 рублей в одну сторону. В дальнейшем, пояснил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, одной из задач станет синхронизация и гармонизация маршрутов.

Фото: iStock
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- Необходимо разработать расписание, которое бы не вынуждало человека, вылетающего из поселка, находящегося, например, в арктической зоне, ночевать в ожидании стыковочных рейсов в Москву, - отметил он.

Важный нюанс: парк машин единой авиакомпании будет обновлен. Как надеются власти, развитие авиасообщения позволит не только повысить доступность перелетов, но и загрузить заказами на самолеты и вертолеты российские заводы, в том числе и дальневосточные. Такой вот эффект синергии. Большие планы у авиакомпании и на легкое многоцелевое воздушное судно "Байкал" ЛМС-901. Его запуск в серийное производство запланирован на 2024 год, а собирать самолет будут в Комсомольске-на-Амуре.

- Рассчитываем, что до 2025 года 45 самолетов выйдут на маршруты Дальнего Востока, - говорит заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

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