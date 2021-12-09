Суд оправдал экс-зампреда правительства Камчатки

Петропавловск-Камчатский городской суд оправдал бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко и экс-начальника отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонида Минцева, которых обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, что по предварительной версии, они получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде строительства сети водоснабжения в их домах в поселке Термальный. Предполагалось также, что коммерсант сделал ремонт в поликлинике, которую фигуранты после выкупили по завышенной цене, взяв деньги из регионального бюджета. Ущерб составил больше 20 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Камчатки, с приговором сторона обвинения не согласна и как только будет готова мотивированная часть приговора, начнется подготовка апелляционного обжалования.