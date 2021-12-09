Три амурских тигренка вышли на дорогу в Приморье

Три амурских тигренка повстречались автомобилистам в Анучинском районе Приморья. Сейчас обстоятельства этой встречи проверяют сотрудники охотнадзора, сообщает на своей странице в Instagram Центр "Амурский тигр".

На опубликованных кадрах запечатлено, как маленькие тигрята сидят у обочины в свете фар проезжающей машины и совсем ее не боятся.

Между тем, как рассказал заместитель министра лесного хозяйства Алексей Суровый, тигрица может оставлять без присмотра своих детенышей до 20 дней. И тигрята, предоставленные сами себе, могут выходить на дорогу, к людям.

По данным министерства, в уходящем году в Приморье зарегистрирован 161 случай конфликтных ситуаций с хищниками. Около 80-ти из них произошли с тиграми.

Справка "РГ"

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты. По данным ученых, на территории РФ сейчас обитают чуть более 600 особей.