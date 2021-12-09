В аэропорту Владивостока снегоуборочная машина протаранила самолет

В аэропорту Владивостока снегоуборочная машина столкнулась с самолетом Ил-76. Об этом "РГ" рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Ирина Присяжнюк.
Происшествие случилось в среду в 19.05 по местному времени.
"Во время движения по северной части военного перрона снегоуборочной машины произошло столкновение с самолетом Ил-76", - отметила Ирина Присяжнюк
Воздушное судно получило небольшие повреждения, у машины задета кабина. Никто не пострадал.
Аэропорт работает в штатном режиме. Ведется расследование инцидента.