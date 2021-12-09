В Благовещенске установлен новый температурный рекорд

В Благовещенске побит очередной температурный рекорд. В минувшую среду воздух в городе "прогрелся" до -1,1 градуса по Цельсию - впервые за всю историю метеонаблюдений.

Как сообщается на странице Амурского гидрометцентра в Instagram, этот показатель перекрыл абсолютный максимум, зафиксированный 8 декабря 1990 года - тогда было на две десятых градуса холоднее. Синоптики вспоминают, что 31 год назад начало декабря по температуре больше походило на середину ноября.

Тепло вчера было не только в областном центре. К примеру, в Константиновском районе термометры показывали -0,4 градуса.

Впрочем, радоваться теплой зиме амурчанам осталось недолго. Уже в эти выходные заметно похолодает: дневные температуры не поднимутся выше -10 градусов.