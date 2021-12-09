В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

Три человека пострадали в аварии с участием вахтового автобуса в Хабаровском крае. ДТП произошло в 20 часов вечера 8 декабря в поселке Солони Верхнебуреинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, шофер автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В салоне находились десять рабочих. Трое из них получили ушибы и ссадины и были доставлены в больницу поселка Чегдомын.

Правоохранители выясняют детали произошедшего.