В Якутске родителям запретили присутствовать на новогодних утренниках

Новогодние утренники в детских садах и школах Якутска пройдут без родителей. Об этом сообщается в приказе городского Управления образования.
"Проводить мероприятия со следующими условиями: исключение совместных мероприятий нескольких групп (классов); запрет участия посторонних лиц в учреждении (родители, фотографы, аниматоры и другие)", - говорится в тексте приказа.
Кроме того, все мероприятия должны закончиться не позднее восьми часов вечера.
Напомним, в прошлом году праздники в школах и дошкольных учреждениях также проходили без присутствия родителей из-за сложной ситуации с COVID-19.
Справка "РГ"
По данным на 9 декабря, в Якутии зарегистрировано 242 новых случая заболевания коронавирусом, 100 из них - в Якутске.