За сутки в России подтверждено 30 209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2948

2 Санкт-Петербург 2111

3 Московская область 1616

4 Самарская область 749

5 Красноярский край 729

6 Пермский край 690

7 Воронежская область 688

8 Краснодарский край 677

9 Свердловская область 669

10 Ростовская область 648

11 Челябинская область 630

12 Нижегородская область 627

13 Иркутская область 603

14 Республика Башкортостан 589

15 Омская область 573

16 Алтайский край 521

17 Хабаровский край 511

18 Саратовская область 501

19 Приморский край 459

20 Ставропольский край 443

21 Волгоградская область 401

22 Новосибирская область 382

23 Вологодская область 362

24 Тверская область 361

25 Ленинградская область 360

26 Липецкая область 356

27 Кемеровская область 356

28 Пензенская область 350

29 Архангельская область 339

30 Республика Крым 338

31 Белгородская область 323

32 Забайкальский край 309

33 Ульяновская область 306

34 Тюменская область 306

35 Владимирская область 296

36 Республика Коми 268

37 Ярославская область 268

38 Оренбургская область 267

39 Амурская область 264

40 Республика Карелия 260

41 Орловская область 255

42 Кировская область 251

43 Республика Саха (Якутия) 242

44 Астраханская область 241

45 Тульская область 238

46 Брянская область 234

47 Республика Бурятия 232

48 Томская область 229

49 Рязанская область 218

50 Новгородская область 215

51 Ханты-Мансийский автономный округ 212

52 Смоленская область 209

53 Тамбовская область 208

54 Ивановская область 202

55 Калининградская область 202

56 Калужская область 198

57 Республика Татарстан 194

58 Курганская область 190

59 Удмуртская Республика 190

60 Псковская область 179

61 Севастополь 170

62 Костромская область 170

63 Сахалинская область 158

64 Курская область 155

65 Мурманская область 150

66 Республика Дагестан 149

67 Республика Мордовия 147

68 Республика Хакасия 143

69 Республика Чувашия 138

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 127

71 Республика Марий Эл 122

72 Республика Адыгея 113

73 Кабардино-Балкарская Республика 99

74 Республика Ингушетия 87

75 Чеченская Республика 85

76 Республика Северная Осетия-Алания 80

77 Карачаево-Черкесская Республика 67

78 Республика Тыва 52

79 Камчатский край 49

80 Республика Алтай 43

81 Еврейская автономная область 37

82 Магаданская область 34

83 Республика Калмыкия 19

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 925 806 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,06%

2. Москва 0,15%

3. Мурманская область, Республика Алтай, Республика Тыва 0,17% За последние сутки подтверждено 1 181 смертей Москва 92 Санкт-Петербург 54 Московская область 50 Воронежская область 39 Волгоградская область 35 Красноярский край 35 Нижегородская область 34 Ростовская область 33 Республика Башкортостан 31 Свердловская область 31 Ставропольский край 30 Челябинская область 30 Краснодарский край 29 Самарская область 28 Алтайский край 28 Пермский край 27 Тюменская область 27 Республика Крым 25 Владимирская область 24 Иркутская область 24 Брянская область 21 Рязанская область 20 Пензенская область 19 Ивановская область 18 Республика Чувашия 18 Саратовская область 17 Ленинградская область 15 Новосибирская область 14 Ярославская область 13 Ульяновская область 13 Республика Хакасия 13 Липецкая область 12 Тамбовская область 11 Архангельская область 11 Кабардино-Балкарская Республика 11 Омская область 11 Тверская область 10 Тульская область 10 Республика Марий Эл 10 Республика Коми 9 Севастополь 9 Оренбургская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 9 Курская область 8 Орловская область 8 Вологодская область 8 Хабаровский край 8 Калужская область 7 Смоленская область 7 Новгородская область 7 Псковская область 7 Республика Бурятия 7 Белгородская область 6 Республика Карелия 6 Мурманская область 6 Республика Татарстан 6 Астраханская область 5 Республика Мордовия 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Приморский край 5 Еврейская автономная область 5 Костромская область 4 Республика Дагестан 4 Республика Ингушетия 4 Удмуртская Республика 4 Республика Саха (Якутия) 4 Забайкальский край 4 Сахалинская область 4 Республика Северная Осетия - Алания 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Томская область 3 Республика Адыгея 2 Чеченская Республика 2 Республика Алтай 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Республика Калмыкия 1 Кировская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 286 004 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 794 человек Москва 3171 Санкт-Петербург 2961 Московская область 2243 Алтайский край 1184 Челябинская область 864 Омская область 841 Краснодарский край 778 Нижегородская область 747 Красноярский край 745 Пензенская область 688 Пермский край 675 Ульяновская область 665 Волгоградская область 639 Воронежская область 633 Республика Башкортостан 623 Саратовская область 618 Ростовская область 593 Ставропольский край 586 Самарская область 578 Тверская область 558 Смоленская область 524 Хабаровский край 509 Рязанская область 489 Забайкальский край 473 Калининградская область 471 Свердловская область 463 Липецкая область 431 Иркутская область 427 Ленинградская область 417 Республика Крым 409 Республика Коми 385 Вологодская область 384 Республика Саха (Якутия) 366 Республика Бурятия 362 Оренбургская область 339 Приморский край 339 Архангельская область 337 Орловская область 334 Тюменская область 331 Брянская область 325 Республика Хакасия 315 Белгородская область 302 Тамбовская область 291 Костромская область 281 Новгородская область 281 Курская область 268 Севастополь 266 Астраханская область 265 Ханты-Мансийский автономный округ 256 Ярославская область 253 Кемеровская область 252 Республика Карелия 245 Мурманская область 242 Новосибирская область 240 Томская область 223 Калужская область 220 Тульская область 220 Республика Татарстан 219 Курганская область 211 Владимирская область 206 Амурская область 184 Ивановская область 178 Кировская область 162 Удмуртская Республика 137 Республика Мордовия 136 Республика Северная Осетия - Алания 127 Республика Дагестан 121 Республика Чувашия 119 Ямало-Ненецкий автономный округ 115 Псковская область 113 Сахалинская область 104 Республика Ингушетия 98 Кабардино-Балкарская Республика 91 Республика Адыгея 82 Чеченская Республика 78 Карачаево-Черкесская Республика 75 Республика Тыва 68 Республика Алтай 55 Магаданская область 43 Камчатский край 41 Еврейская автономная область 37 Республика Марий Эл 25 Республика Калмыкия 23 Чукотский автономный округ 12 Ненецкий автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 637 861. Попова: Россия занимает 94 место по числу заболевших COVID-19