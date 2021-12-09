За сутки в России подтверждено 30 209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2948
- 2 Санкт-Петербург 2111
- 3 Московская область 1616
- 4 Самарская область 749
- 5 Красноярский край 729
- 6 Пермский край 690
- 7 Воронежская область 688
- 8 Краснодарский край 677
- 9 Свердловская область 669
- 10 Ростовская область 648
- 11 Челябинская область 630
- 12 Нижегородская область 627
- 13 Иркутская область 603
- 14 Республика Башкортостан 589
- 15 Омская область 573
- 16 Алтайский край 521
- 17 Хабаровский край 511
- 18 Саратовская область 501
- 19 Приморский край 459
- 20 Ставропольский край 443
- 21 Волгоградская область 401
- 22 Новосибирская область 382
- 23 Вологодская область 362
- 24 Тверская область 361
- 25 Ленинградская область 360
- 26 Липецкая область 356
- 27 Кемеровская область 356
- 28 Пензенская область 350
- 29 Архангельская область 339
- 30 Республика Крым 338
- 31 Белгородская область 323
- 32 Забайкальский край 309
- 33 Ульяновская область 306
- 34 Тюменская область 306
- 35 Владимирская область 296
- 36 Республика Коми 268
- 37 Ярославская область 268
- 38 Оренбургская область 267
- 39 Амурская область 264
- 40 Республика Карелия 260
- 41 Орловская область 255
- 42 Кировская область 251
- 43 Республика Саха (Якутия) 242
- 44 Астраханская область 241
- 45 Тульская область 238
- 46 Брянская область 234
- 47 Республика Бурятия 232
- 48 Томская область 229
- 49 Рязанская область 218
- 50 Новгородская область 215
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 212
- 52 Смоленская область 209
- 53 Тамбовская область 208
- 54 Ивановская область 202
- 55 Калининградская область 202
- 56 Калужская область 198
- 57 Республика Татарстан 194
- 58 Курганская область 190
- 59 Удмуртская Республика 190
- 60 Псковская область 179
- 61 Севастополь 170
- 62 Костромская область 170
- 63 Сахалинская область 158
- 64 Курская область 155
- 65 Мурманская область 150
- 66 Республика Дагестан 149
- 67 Республика Мордовия 147
- 68 Республика Хакасия 143
- 69 Республика Чувашия 138
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- 71 Республика Марий Эл 122
- 72 Республика Адыгея 113
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 99
- 74 Республика Ингушетия 87
- 75 Чеченская Республика 85
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 80
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 67
- 78 Республика Тыва 52
- 79 Камчатский край 49
- 80 Республика Алтай 43
- 81 Еврейская автономная область 37
- 82 Магаданская область 34
- 83 Республика Калмыкия 19
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 925 806 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,06%
- 2. Москва 0,15%
- 3. Мурманская область, Республика Алтай, Республика Тыва 0,17%
За последние сутки подтверждено 1 181 смертей
- Москва 92
- Санкт-Петербург 54
- Московская область 50
- Воронежская область 39
- Волгоградская область 35
- Красноярский край 35
- Нижегородская область 34
- Ростовская область 33
- Республика Башкортостан 31
- Свердловская область 31
- Ставропольский край 30
- Челябинская область 30
- Краснодарский край 29
- Самарская область 28
- Алтайский край 28
- Пермский край 27
- Тюменская область 27
- Республика Крым 25
- Владимирская область 24
- Иркутская область 24
- Брянская область 21
- Рязанская область 20
- Пензенская область 19
- Ивановская область 18
- Республика Чувашия 18
- Саратовская область 17
- Ленинградская область 15
- Новосибирская область 14
- Ярославская область 13
- Ульяновская область 13
- Республика Хакасия 13
- Липецкая область 12
- Тамбовская область 11
- Архангельская область 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Омская область 11
- Тверская область 10
- Тульская область 10
- Республика Марий Эл 10
- Республика Коми 9
- Севастополь 9
- Оренбургская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Курская область 8
- Орловская область 8
- Вологодская область 8
- Хабаровский край 8
- Калужская область 7
- Смоленская область 7
- Новгородская область 7
- Псковская область 7
- Республика Бурятия 7
- Белгородская область 6
- Республика Карелия 6
- Мурманская область 6
- Республика Татарстан 6
- Астраханская область 5
- Республика Мордовия 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Еврейская автономная область 5
- Костромская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Ингушетия 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 4
- Сахалинская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Томская область 3
- Республика Адыгея 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 286 004 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 794 человек
- Москва 3171
- Санкт-Петербург 2961
- Московская область 2243
- Алтайский край 1184
- Челябинская область 864
- Омская область 841
- Краснодарский край 778
- Нижегородская область 747
- Красноярский край 745
- Пензенская область 688
- Пермский край 675
- Ульяновская область 665
- Волгоградская область 639
- Воронежская область 633
- Республика Башкортостан 623
- Саратовская область 618
- Ростовская область 593
- Ставропольский край 586
- Самарская область 578
- Тверская область 558
- Смоленская область 524
- Хабаровский край 509
- Рязанская область 489
- Забайкальский край 473
- Калининградская область 471
- Свердловская область 463
- Липецкая область 431
- Иркутская область 427
- Ленинградская область 417
- Республика Крым 409
- Республика Коми 385
- Вологодская область 384
- Республика Саха (Якутия) 366
- Республика Бурятия 362
- Оренбургская область 339
- Приморский край 339
- Архангельская область 337
- Орловская область 334
- Тюменская область 331
- Брянская область 325
- Республика Хакасия 315
- Белгородская область 302
- Тамбовская область 291
- Костромская область 281
- Новгородская область 281
- Курская область 268
- Севастополь 266
- Астраханская область 265
- Ханты-Мансийский автономный округ 256
- Ярославская область 253
- Кемеровская область 252
- Республика Карелия 245
- Мурманская область 242
- Новосибирская область 240
- Томская область 223
- Калужская область 220
- Тульская область 220
- Республика Татарстан 219
- Курганская область 211
- Владимирская область 206
- Амурская область 184
- Ивановская область 178
- Кировская область 162
- Удмуртская Республика 137
- Республика Мордовия 136
- Республика Северная Осетия - Алания 127
- Республика Дагестан 121
- Республика Чувашия 119
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Псковская область 113
- Сахалинская область 104
- Республика Ингушетия 98
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Республика Адыгея 82
- Чеченская Республика 78
- Карачаево-Черкесская Республика 75
- Республика Тыва 68
- Республика Алтай 55
- Магаданская область 43
- Камчатский край 41
- Еврейская автономная область 37
- Республика Марий Эл 25
- Республика Калмыкия 23
- Чукотский автономный округ 12
- Ненецкий автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 637 861.