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09.12.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 30 209 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 30 209 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2948
  • 2 Санкт-Петербург 2111
  • 3 Московская область 1616
  • 4 Самарская область 749
  • 5 Красноярский край 729
  • 6 Пермский край 690
  • 7 Воронежская область 688
  • 8 Краснодарский край 677
  • 9 Свердловская область 669
  • 10 Ростовская область 648
  • 11 Челябинская область 630
  • 12 Нижегородская область 627
  • 13 Иркутская область 603
  • 14 Республика Башкортостан 589
  • 15 Омская область 573
  • 16 Алтайский край 521
  • 17 Хабаровский край 511
  • 18 Саратовская область 501
  • 19 Приморский край 459
  • 20 Ставропольский край 443
  • 21 Волгоградская область 401
  • 22 Новосибирская область 382
  • 23 Вологодская область 362
  • 24 Тверская область 361
  • 25 Ленинградская область 360
  • 26 Липецкая область 356
  • 27 Кемеровская область 356
  • 28 Пензенская область 350
  • 29 Архангельская область 339
  • 30 Республика Крым 338
  • 31 Белгородская область 323
  • 32 Забайкальский край 309
  • 33 Ульяновская область 306
  • 34 Тюменская область 306
  • 35 Владимирская область 296
  • 36 Республика Коми 268
  • 37 Ярославская область 268
  • 38 Оренбургская область 267
  • 39 Амурская область 264
  • 40 Республика Карелия 260
  • 41 Орловская область 255
  • 42 Кировская область 251
  • 43 Республика Саха (Якутия) 242
  • 44 Астраханская область 241
  • 45 Тульская область 238
  • 46 Брянская область 234
  • 47 Республика Бурятия 232
  • 48 Томская область 229
  • 49 Рязанская область 218
  • 50 Новгородская область 215
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 212
  • 52 Смоленская область 209
  • 53 Тамбовская область 208
  • 54 Ивановская область 202
  • 55 Калининградская область 202
  • 56 Калужская область 198
  • 57 Республика Татарстан 194
  • 58 Курганская область 190
  • 59 Удмуртская Республика 190
  • 60 Псковская область 179
  • 61 Севастополь 170
  • 62 Костромская область 170
  • 63 Сахалинская область 158
  • 64 Курская область 155
  • 65 Мурманская область 150
  • 66 Республика Дагестан 149
  • 67 Республика Мордовия 147
  • 68 Республика Хакасия 143
  • 69 Республика Чувашия 138
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • 71 Республика Марий Эл 122
  • 72 Республика Адыгея 113
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 99
  • 74 Республика Ингушетия 87
  • 75 Чеченская Республика 85
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 80
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 67
  • 78 Республика Тыва 52
  • 79 Камчатский край 49
  • 80 Республика Алтай 43
  • 81 Еврейская автономная область 37
  • 82 Магаданская область 34
  • 83 Республика Калмыкия 19
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 925 806 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,06%
  • 2. Москва 0,15%
  • 3. Мурманская область, Республика Алтай, Республика Тыва 0,17%
За последние сутки подтверждено 1 181 смертей
  1. Москва 92
  2. Санкт-Петербург 54
  3. Московская область 50
  4. Воронежская область 39
  5. Волгоградская область 35
  6. Красноярский край 35
  7. Нижегородская область 34
  8. Ростовская область 33
  9. Республика Башкортостан 31
  10. Свердловская область 31
  11. Ставропольский край 30
  12. Челябинская область 30
  13. Краснодарский край 29
  14. Самарская область 28
  15. Алтайский край 28
  16. Пермский край 27
  17. Тюменская область 27
  18. Республика Крым 25
  19. Владимирская область 24
  20. Иркутская область 24
  21. Брянская область 21
  22. Рязанская область 20
  23. Пензенская область 19
  24. Ивановская область 18
  25. Республика Чувашия 18
  26. Саратовская область 17
  27. Ленинградская область 15
  28. Новосибирская область 14
  29. Ярославская область 13
  30. Ульяновская область 13
  31. Республика Хакасия 13
  32. Липецкая область 12
  33. Тамбовская область 11
  34. Архангельская область 11
  35. Кабардино-Балкарская Республика 11
  36. Омская область 11
  37. Тверская область 10
  38. Тульская область 10
  39. Республика Марий Эл 10
  40. Республика Коми 9
  41. Севастополь 9
  42. Оренбургская область 9
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 9
  44. Курская область 8
  45. Орловская область 8
  46. Вологодская область 8
  47. Хабаровский край 8
  48. Калужская область 7
  49. Смоленская область 7
  50. Новгородская область 7
  51. Псковская область 7
  52. Республика Бурятия 7
  53. Белгородская область 6
  54. Республика Карелия 6
  55. Мурманская область 6
  56. Республика Татарстан 6
  57. Астраханская область 5
  58. Республика Мордовия 5
  59. Курганская область 5
  60. Кемеровская область 5
  61. Приморский край 5
  62. Еврейская автономная область 5
  63. Костромская область 4
  64. Республика Дагестан 4
  65. Республика Ингушетия 4
  66. Удмуртская Республика 4
  67. Республика Саха (Якутия) 4
  68. Забайкальский край 4
  69. Сахалинская область 4
  70. Республика Северная Осетия - Алания 3
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  72. Томская область 3
  73. Республика Адыгея 2
  74. Чеченская Республика 2
  75. Республика Алтай 2
  76. Камчатский край 2
  77. Амурская область 2
  78. Ненецкий автономный округ 1
  79. Республика Калмыкия 1
  80. Кировская область 1
  81. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 286 004 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 794 человек
  1. Москва 3171
  2. Санкт-Петербург 2961
  3. Московская область 2243
  4. Алтайский край 1184
  5. Челябинская область 864
  6. Омская область 841
  7. Краснодарский край 778
  8. Нижегородская область 747
  9. Красноярский край 745
  10. Пензенская область 688
  11. Пермский край 675
  12. Ульяновская область 665
  13. Волгоградская область 639
  14. Воронежская область 633
  15. Республика Башкортостан 623
  16. Саратовская область 618
  17. Ростовская область 593
  18. Ставропольский край 586
  19. Самарская область 578
  20. Тверская область 558
  21. Смоленская область 524
  22. Хабаровский край 509
  23. Рязанская область 489
  24. Забайкальский край 473
  25. Калининградская область 471
  26. Свердловская область 463
  27. Липецкая область 431
  28. Иркутская область 427
  29. Ленинградская область 417
  30. Республика Крым 409
  31. Республика Коми 385
  32. Вологодская область 384
  33. Республика Саха (Якутия) 366
  34. Республика Бурятия 362
  35. Оренбургская область 339
  36. Приморский край 339
  37. Архангельская область 337
  38. Орловская область 334
  39. Тюменская область 331
  40. Брянская область 325
  41. Республика Хакасия 315
  42. Белгородская область 302
  43. Тамбовская область 291
  44. Костромская область 281
  45. Новгородская область 281
  46. Курская область 268
  47. Севастополь 266
  48. Астраханская область 265
  49. Ханты-Мансийский автономный округ 256
  50. Ярославская область 253
  51. Кемеровская область 252
  52. Республика Карелия 245
  53. Мурманская область 242
  54. Новосибирская область 240
  55. Томская область 223
  56. Калужская область 220
  57. Тульская область 220
  58. Республика Татарстан 219
  59. Курганская область 211
  60. Владимирская область 206
  61. Амурская область 184
  62. Ивановская область 178
  63. Кировская область 162
  64. Удмуртская Республика 137
  65. Республика Мордовия 136
  66. Республика Северная Осетия - Алания 127
  67. Республика Дагестан 121
  68. Республика Чувашия 119
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  70. Псковская область 113
  71. Сахалинская область 104
  72. Республика Ингушетия 98
  73. Кабардино-Балкарская Республика 91
  74. Республика Адыгея 82
  75. Чеченская Республика 78
  76. Карачаево-Черкесская Республика 75
  77. Республика Тыва 68
  78. Республика Алтай 55
  79. Магаданская область 43
  80. Камчатский край 41
  81. Еврейская автономная область 37
  82. Республика Марий Эл 25
  83. Республика Калмыкия 23
  84. Чукотский автономный округ 12
  85. Ненецкий автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 637 861.

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