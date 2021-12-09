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09.12.2021 06:29
Рубрика: Общество

Житель Читы продавал фальшивые QR-коды о вакцинации от COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело об изготовлении поддельных документов возбудили в отношении 28-летнего жителя Читы и двух сотрудниц местного медицинского центра. Забайкальцев заподозрили в продаже QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Фото: Александр Эшкинин
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По предварительной версии, молодой человек предложил своей знакомой, работающей в медучреждении, продавать коды гражданам, не желающим ставить прививку и получить их законным путем. Женщина согласилась и привлекла к "бизнесу" коллегу.

"Организатор противоправной деятельности подыскивал желающих получить QR-код, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных", - сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья.

Люди платили за фальшивый код по пять тысяч рублей. Предполагается, что сообщники успели организовать не меньше 30 незаконных сделок. Вопрос о привлечении к ответственности покупателей сейчас решается.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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