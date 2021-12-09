Житель Читы продавал фальшивые QR-коды о вакцинации от COVID-19

Уголовное дело об изготовлении поддельных документов возбудили в отношении 28-летнего жителя Читы и двух сотрудниц местного медицинского центра. Забайкальцев заподозрили в продаже QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

По предварительной версии, молодой человек предложил своей знакомой, работающей в медучреждении, продавать коды гражданам, не желающим ставить прививку и получить их законным путем. Женщина согласилась и привлекла к "бизнесу" коллегу.

"Организатор противоправной деятельности подыскивал желающих получить QR-код, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных", - сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья.

Люди платили за фальшивый код по пять тысяч рублей. Предполагается, что сообщники успели организовать не меньше 30 незаконных сделок. Вопрос о привлечении к ответственности покупателей сейчас решается.