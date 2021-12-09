Житель Хабаровского края перевел лжеброкерам 2,7 млн рублей

Житель села Хурба Комсомольского района стал жертвой интернет-мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

38-летний мужчина увидел в социальных сетях рекламу для желающих заработать на бирже. Пользователям предлагалось купить ценные бумаги известной организации для получения высокого дохода. В августе сельчанин скачал приложение, зарегистрировался и перевел на указанный счет деньги. Через месяц решил вывести сбережения. С ним связался финансовый аналитик, который убедил мужчину погасить разницу в деньгах, так как курс доллара изменился.

Потерпевший дважды вносил разные суммы на указанный электронный кошелек, но "заработанные" им деньги так и не получил. Ущерб составил два миллиона 750 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемых разыскивают.