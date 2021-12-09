28 проектов участников НОЦ получат гранты Российского научного фонда

28 проектов пяти участников Нижегородского НОЦ - ведущих вузов и институтов Нижнего Новгорода - выиграли гранты Российского научного фонда (РНФ).

Подведен итог конкурса малых отдельных научных групп Российского научного фонда. Его основная задача - создание и развитие новых для научных коллективов тематик, а также формирование исследовательских команд. В рамках конкурсного отбора одобрено 28 заявок нижегородских ученых.

Среди победителей 9 проектов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), 7 проектов Института прикладной физики РАН, 5 проектов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), 4 проекта Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, 3 проекта Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

"28 проектов-победителей - это высокая оценка наших научных коллективов. Поддержанные проекты будут выполняться в 2022-2023 годах небольшими группами до 4 человек. Размер гранта на выполнение одного проекта составляет 1,5 миллиона рублей в год. По классификатору РНФ "Химия" на конкурс было подано 1130 заявок со всей страны, а поддержано 238. То есть на один грант претендовало в среднем 4,74 заявки. Поэтому то, что из 9 заявок, поданных ИМХ РАН, были одобрены 4, очень хороший показатель!" - рассказал директор ИМХ РАН, член-корреспондент РАН, директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Всего на конкурс РНФ поступило более девяти тысяч заявок из 81 региона России, по результатам экспертной оценки поддержку получили 1822 проекта. 25 процентов руководителей поддержанных проектов - молодые ученые в возрасте до 39 лет включительно, 34 процента руководителей - женщины. На финансирование проектов РНФ направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре института Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.