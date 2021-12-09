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09.12.2021 21:28
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, когда лучше прививаться сердечно-сосудистым больным

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

У больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеются лишь временные противопоказания к вакцинации от коронавируса. Им стоит воздержаться от прививки в течение двух-четырех недель после обострения хронического заболевания или после перенесенного острого состояния.

Об этом заявила главный кардиолог минздрава Оренбуржья Юлия Золотова в ходе онлайн-эфира, организованного Оренбургским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: iStock
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- Период, когда прививка противопоказана, ограничен месяцем. А потом пациент может пройти вакцинацию либо ревакцинацию, чтобы себя защитить, - пояснила эксперт.

По словам специалиста, в период пандемии отмечалась тенденция к увеличению смертности от болезней системы кровообращения.

- Здесь много причин. Одна из них - "корона" увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет тромбозов сосудов, - отметила Юлия Золотова. - Выросло число случаев инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения. Но в большинстве случаев люди на тот момент уже имели букет заболеваний - на чистых сосудах такое возникает редко.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Статистика болезней системы кровообращения в регионе увеличилась еще и потому, что в период пандемии амбулаторная помощь большинству пациентов была приостановлена: силы медиков были брошены на борьбу с COVID-19. Но сейчас ситуация в этой сфере по сравнению с прошлым годом улучшилась: ковидные госпитали закрываются, возобновляется диспансеризация.

Юлия Золотова напомнила, что после перенесенного коронавируса больные сердечно-сосудистыми заболеваниями должны принимать специальные препараты. Их пациент может получать бесплатно: для этого нужно обратиться в поликлинику.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Вакцинация от коронавируса

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