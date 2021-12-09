Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Пермский край

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг прилетел в Пермский край, чтобы обсудить с ответственными чиновниками и специалистами, как реализуются проекты в области авиационного двигателестроения. Направление стало особенно актуальным, когда Россия всерьез занялась созданием новых современных самолетов для пассажирской авиации, а затем столкнулась с разного рода санкциями и угрозой остаться без узлов и агрегатов, которые производились в партнерстве с западными компаниями.

В целом Россия давно успешно работает на мировом рынке авиадвигателей, являясь мировым лидером по объему их поставок для военной авиации. "Эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать", - заявил Михаил Мишустин. Важный предстоящий рубеж - вывод на рынок двигателя пятого поколения. С нуля было построено серийное производство морских газотурбинных двигателей, которые сейчас успешно эксплуатируются на кораблях ВМФ России. Также налажен выпуск вертолетных двигателей. Как напомнил премьер, до недавнего времени они закупались на Украине.

Серьезные успехи достигнуты в сфере силовых установок для гражданского авиастроения. "Создан первый российский двигатель нового поколения - ПД-14. Он станет достойной альтернативой иностранному аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21", - сказал председатель правительства. Сейчас важно ускорить вывод на рынок самолета с отечественным двигателем, и на эти цели в федеральном бюджете заложено около 50 миллиардов рублей.

Важно также наращивать объемы поставок отечественных силовых агрегатов на внутренний рынок, заявил Михаил Мишустин. "Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, повышать экономические условия их эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов", - заметил он.

С 2016 года в России идет работа над семейством двигателей большой тяги ПД-35. "Ничего подобного в нашей стране еще никогда не создавалось, - подчеркнул премьер. - Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития широкофюзеляжных, тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов". Конструкторам глава кабмина сообщил о дополнительном финансировании работ - на 44,6 миллиарда рублей. Решение согласовано с главой государства.

Кабмин выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на разработку и производство двигателя ПД-35

Председатель правительства призвал кардинально изменить подходы к реализации прорывных проектов в области гражданского авиастроения. "Нужно не просто создавать новые двигатели или новый самолет, а изначально продумывать весь его жизненный цикл: от разработки до послепродажного обслуживания", - считает он. Такое планирование позволит на самом старте адекватно оценивать все предстоящие расходы, а вывод на рынок на начальном этапе эксплуатации может потребовать не меньшие инвестиции, чем разработка агрегата. Расходы потребуют комплексы технического обслуживания, склады запчастей, центры обучения персонала. "Эти новые принципы планирования позволят эффективнее реализовывать крупные сложные проекты с постепенным уменьшением государственной поддержки и выходом на нормальную рентабельность, - поделился Мишустин своими соображениями. - Должен быть виден эффект масштаба, и конечно, необходимо обеспечить стабильную загрузку наших отечественных предприятий".

Министерству промышленности и торговли дано поручение подготовить на ближайшие десятилетия "дорожную карту" поставок самолетов МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и разработать программу послепродажного обслуживания этих силовых агрегатов. "Также нужно продумать механизм опережающего финансирования работ по созданию серийного производства как ПД-14, в который уже вложены колоссальные средства, так и ПД-8, которыми планируется оснащение "Суперджета", - обратился председатель правительства к главе минпромторга Денису Мантурову.

Визит Михаила Мишустина не сводился только к теме авиационных двигателей. Стало уже традицией, что в регионах премьер инспектирует социальные объекты. Глава кабмина пообещал Пермскому краю помочь финансово для скорейшего строительства новой инфекционной больницы. Он сам посмотрел на действующий комплекс зданий такого важного в наши пандемийные времена учреждения и убедился, что в корпусах 1867-1917 годов постройки - некоторые деревянные, напоминающие бараки, - оказывать людям современную медицинскую помощь просто невозможно. "Это нельзя больше видеть", - заключил он, добавив, что постройки от времен царя Гороха.

Проект новой больницы рассчитан на 232 койки. Он включен в адресную инвестиционную программу края, сейчас идут проектно-изыскательские работы. Начало строительно-монтажных работ запланировано на январь следующего года. Большую часть средств на строительство регион нашел. Не хватает одного миллиарда рублей. "Я думаю, что мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и помогла оказывать на высоком уровне услуги", - пообещал Михаил Мишустин. А старый квартал, где сейчас располагается инфекционная больница, останется под нужды здравоохранения. "Никаких перепрофилирований и изменений видов разрешенного использования земли не будет", - сообщил он врачам о своей договоренности с губернатором.