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09.12.2021 13:43
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал помощь с новой инфекционной больницей в Пермском крае

Текст: Владимир Кузьмин (Пермь)
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал Пермскому краю помочь финансово для скорейшего строительства новой инфекционной больницы.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Он сам посмотрел на действующий комплекс зданий такого важного в наши пандемийные времена учреждения и убедился, что в корпусах 1867-1917 годов постройки - некоторые деревянные, напоминающие бараки - оказывать людям современную медицинскую помощь просто невозможно. "Это нельзя больше видеть", - заключил он, добавив, что постройки от царя Гороха.

В Новосибирске возникли вопросы к строительству инфекционной больницы

Проект новой больницы рассчитан на 232 койки. Он включен в адресную инвестиционную программу края, сейчас идут проектно-изыскательские работы. Начало строительно-монтажных работ запланировано на январь следующего года.

Большую часть средств на строительство регион нашел. Не хватает одного миллиарда рублей. "Я думаю, что мы совместными усилиями все сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и помогла оказывать на высоком уровне услуги", - пообещал Михаил Мишустин.

А старый квартал, где сейчас располагается инфекционная больница, останется под нужды здравоохранения. "Никаких перепрофилирований и изменений видов разрешенного использования земли не будет", - сообщил он врачам о своей договоренности с губернатором.

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