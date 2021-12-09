Нижегородцы разработают уникальный комплекс для оценки вибраций зданий

С каждым годом здания подвергаются все большему воздействию вибраций из-за проезда трамваев, поездов метро, забивки свай при строительстве. Особенно страдают исторические здания, не рассчитанные на такие колебания.

Ученые из Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) взялись разработать комплекс, позволяющий более точно замерять уровень подобных вибраций.

Комплекс будет разработан при помощи гранта, полученного ННГАСУ в качестве одного из победителей конкурса научно-технических проектов, проведенного Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ).

Как рассказала куратор проекта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории сооружений и технической механики ННГАСУ Светлана Лихачева, вопросы оценки вибрационных и сейсмических колебаний, вызванных антропогенными процессами, заслуживают особого внимания, поскольку значительно влияют не только на состояние конструкций зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия, но и на комфортность проживания в них и, в конечном итоге, на здоровье людей.

При этом сейчас основное внимание научного сообщества уделяется сейсмической безопасности зданий в сейсмически активных районах. Оценка же антропогенных воздействий на состояние несущих конструкций зданий и сооружений имеет свои особенности, отличающие данные воздействия от тектонических: частотные диапазоны, характер распространения волн, наличие, как правило, плотной городской застройки.

Работы по созданию аппаратно-программного комплекса для высокоточных измерений и оценки уровня колебаний зданий и сооружений при антропогенных вибрационных и сейсмических воздействиях с использованием микроволновых интерферометров (таково полное название комплекса) ведутся совместно с индустриальным партнером - ООО "АФС 52". Применение интерферометров (приборов, производящих измерения на основе разности расстояний прохождения волн) позволит значительно увеличить точность измерений и расширить диапазон измеряемых частот колебаний зданий и сооружений.

По результатам исследований будет создана инженерная методика, позволяющая оценить уровень вибрационных и сейсмических воздействий антропогенного характера. Также планируется разработать рекомендации по уменьшению антропогенных воздействий на здания и сооружения, что позволит существенно повысить комфорт жителей домов и работников организаций, располагающихся в непосредственной близости от источников антропогенных воздействий, а также сохранить объекты культурного наследия, которыми столь богат Нижний Новгород.