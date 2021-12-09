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09.12.2021 18:06
Рубрика: Экономика

Новая трасса до Екатеринбурга создаст 120 тысяч рабочих мест

Текст: Марина Трубилина

Подготовку территории для строительства трассы от Казани до Екатеринбурга (продолжения М-12) готовятся начать этой зимой строители. Речь идет об участке Дюртюли - Ачит.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочем совещании о ходе реализации проекта. У строителей очень сжатые строки, движение по этому участку должно пойти в 2024 году, поэтому темп работ по проекту очень высокий, отметил он.

"Госкомпания "Автодор", которой поручено реализовывать данный проект, заканчивает детальную разработку документации по планировке территории своего отрезка продолжения М-12. Субъектами РФ подтверждено прохождение трассы Дюртюли - Ачит по их территориям и завершены предпроектные работы", - сказал Хуснуллин.

В ближайшее время планируется начать организацию строительных городков, рассказал председатель правления "Автодор" Вячеслав Петушенко. В первой половине 2022 года планируется сделать подъездные пути, временные дороги, технологические площадки и передислоцировать технику к месту работ.

Общая протяженность нового платного участка с 4 полосами движения составит 275 км. Строительство планируется разделить на три этапа - их границы соответствуют границам регионов, по которым проходит участок Дюртюли - Ачит. В Свердловской области - 43 км, в Пермском крае - 92 км, в Башкортостане 140 км.

На этапе строительства будет создано 133 тысячи рабочих мест, а на этапе эксплуатации трассы - около 120 тысяч.

После завершения строительства автомобилисты смогут в два раза сократить время поездки. Например, путь между Казанью и Екатеринбургом займёт на 14, а 7 часов.

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