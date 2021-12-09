Для многодетных семей в Пензенской области газификация будет бесплатной

В Пензенской области запустили программу социальной газификации. Многодетные семьи, а также те, в которых воспитываются дети-инвалиды, смогут подключиться к сетям бесплатно, а также установить необходимое оборудование, включая котел и разводку по дому.

До недавних пор это было настоящей проблемой. Как найти сто тысяч рублей в скудном семейном бюджете, если в отапливаемой дровами избе - семеро по лавкам? Такова средняя стоимость договора газификации под ключ в этом году. Но теперь затраты в пределах этой суммы в полном объеме компенсирует региональный бюджет. Обязательным условием для предоставления этой меры социальной поддержки является постоянное проживание в доме, в который проведут голубое топливо, а также наличие права собственности на жилое помещение.

Как пояснили в региональном правительстве, достаточно подать заявку, чтобы получить комплексную услугу: строительство газовых сетей до границ и в пределах земельного участка, монтаж или реконструкцию внутреннего газопровода жилого здания, установку оборудования.

Организована работа 26 стационарных пунктов приема заявок от граждан на догазификацию. Их можно подать также через портал госуслуги, сайты газораспределительных организаций или многофункциональные центры.

Процесс догазификации отображается на интерактивной карте, что позволяет контролировать ход работ в онлайн-режиме и при необходимости вносить коррективы.