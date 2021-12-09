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09.12.2021 09:05
Рубрика: Происшествия

Пермячка отсудила у больницы 400 тысяч за смерть отца

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье в суд обратилась местная жительница с требованием взыскать компенсацию морального вреда с Краевой больницы имени академика Вагнера Е.А., где ранее скончался ее отец.

На Урале дочь погибшего рабочего отсудила у завода компенсацию

Как пояснили в Пермском краевом суде, в материалах дела было отмечено, что у мужчины резко поднялась температура до 39,8 градусов. Через четыре дня его госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Там, помимо одышки и слабости, у мужчины появилась желтушность кожных покровов и глаз. В реанимации ему поставили диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В этот же день в крайне тяжелом состоянии пациент впал в кому, а на следующий день скончался.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, согласно которой были выявлены недостатки при оказании медицинской помощи пациенту.

В результате суд обязал медицинское учреждение выплатить в пользу истца 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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