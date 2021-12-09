Реализовали самарские проекты-победители Всероссийского конкурса

В Самарской области реализовали три проекта-победителя Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уникальные общественные территории на дополнительные гранты нацпроекта благоустроили в городах Нефтегорск, Кинель и Октябрьск. Местные жители смогут пользоваться обновленными городскими пространствами для отдыха и занятий спортом круглый год.

Так, парк "Молодежный", на который выделили 45 миллионов рублей из федерального бюджета, после масштабной перезагрузки теперь разделен на две зоны. "Активная зона" с водоемом и "тихая" связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками. Здесь предусмотрен досуг на все времена года: от проката лыж до прогулок по воде. При этом в парке максимально сохранили деревья и кустарники.

В "активной зоне" расположены игровые поля, скейтпарк, площадки для занятий воркаут и для барбекю с навесом, на склоне - трибуна. Появилась насыпная горка для катания на лыжах и санках, которую этой зимой горожане обязательно опробуют. На восточной части склона - детский городок. Дорожки "тихой зоны" сходятся на павильоне "Ротонда", вокруг которого разбили каменистый сад с ручьем и мостами через него.

В Кинеле благоустроили парк площадью четыре гектара на озере Крымское. Здесь появились: корабль, который можно использовать и как сцену для различных мероприятий, фонтан с парусами из струящийся вниз воды, маяк - смотровая площадка в центре парка. Террасированные спуски к воде сделаны из дерева, на озере смонтирован понтон. Для любителей активностей появились велодорожки, для отдыхающих - садовые диваны с навесом и скамейки. Парк получился именно таким, каким его хотели видеть все кинельцы - удобным для каждого, ведь в проекте постарались учесть не только особенности ландшафта, но и все пожелания жителей.

Напомним, что парк на озере Крымское стал продолжением масштабной концепции "Кинель - город чистых озер". Первым этапом был проект по благоустройству территории у озера Ладное, победивший во Всероссийском конкурсе в 2019 году.

В Октябрьске решили преобразить парк Поколений. Он имеет сложный рельеф, поэтому проектировщики использовали террасирование территории. В центре возвели фонтан и смотровую башню. Примечательно, что стела фонтана - в виде молекулы ДНК, как символа связи поколений. По всему парку проложены пешеходные дорожки, которые ведут к популярным локациям на любой вкус: от скейт-парка и детской площадки до рекреационной зоны, расположенной рядом с экотропой, и амфитеатра.

Таким образом, в регионе уже реализовано 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2022-м на гранты конкурса преобразят Монастырскую набережную в Сызрани и проведут реновацию главной улицы Отрадного - Победы. Проекты признаны лучшими в конкурсе этого года. В прошлом году в городе Отрадном перезагрузили "Отрадный парк", у которого заканчивается улица Победы. В 2022 году на ней обновят тротуары, деревья и кустарники, преобразят досуговую зону у Дворца культуры, рядом с многоквартирными домами появятся тихие зоны отдыха.

Новая идея благоустройства в Сызрани - это продолжение уже реализованного проекта "История на берегу трех рек", который стал победителем конкурса в 2019 году. Сызранцы предложили сделать на набережной новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

Напомним, в создании современных и комфортных условий для всех жителей региона заключается одна из основных задач стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при непосредственном участии самарцев. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на территории региона реализует министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Справка "РГ"

За 2019-2020 годы в губернии благоустроено 342 общественных территории и 629 дворовых. Плановые показатели этого года - 153 общественных и 272 дворовых территорий, но фактически в регионе преобразовано 163 общественных пространств и 318 дворов. На 2022 год предстоит обновить еще 141 общественную территорию и 314 дворов. К 2024 году в рамках нацпроекта планируется благоустроить 916 общественных территорий и 1 666 дворов.