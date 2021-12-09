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09.12.2021 00:48
Рубрика: Экономика

Самарским торговым и фитнес-центрам возместят потери из-за локдауна

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
В два раза снизят ставку налога на имущество в Самарской области для торговых центров, если они предоставят для арендаторов из пострадавших отраслей скидку не менее чем 50 процентов от платы в четвертом квартале. Так региональное правительство планирует поддержать сферу непродовольственной торговли.

Локдаун в регионе действовал с 25 октября по 7 ноября, при этом он был введен на неделю раньше, чем в целом по стране. "Величина налога на имущество, которую мы получаем от торговых центров за квартал, составляет 500 миллионов рублей, - отметил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов. - Соответственно, снижение ставки в два раза - это потери регионального бюджета в 250 миллионов. Эти средства будут фактически направлены на поддержку предпринимателей".

Фото: iStock
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Также власти расширят круг предприятий, которые могут воспользоваться льготой по снижению ставок по налогу по "упрощенке" в три раза. Ранее действие закона распространялось только на тех предпринимателей, у которых выручка за девять месяцев этого года снизилась на 20 процентов и более. Теперь же этот предел планируется уменьшить до пяти процентов. Льготу дадут малым и средним предприятиям, у которых выручка за 2021 год составит не больше 75 миллионов рублей. Кроме того, планируется поддержать фитнес-центры и другие объекты физкультуры и спорта.

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