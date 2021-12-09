Школу "Синтез" на улице Юнг Прикамья сдадут на пять месяцев раньше

С инспекцией на объекте побывал глава Перми Алексей Дёмкин. Сейчас новый корпус школы на 1100 мест в микрорайоне Судозавод готовится к сдаче.

Возведение современных и просторных социальных объектов - тренд, который активно развивается в Перми не первый год. Городские власти ведут системное строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений. В этом помогает значительное краевое и федеральное софинансирование, в том числе по нацпроекту "Образование".

9 декабря глава Перми Алексей Дёмкин совершил инспекционный выезд на ряд объектов капитального строительства. Одной из точек проверки стала школа на улице Юнг Прикамья, 3, возведение которой началось в Кировском районе Перми летом 2020 года.

Подрядчик отчитался, что на сегодня объект готовится к сдаче и вводу в эксплуатацию.

- Строительство велось с опережением графика на пять месяцев, по контракту подрядчик ООО "ЖБК-Строй" должен был сдать школу в конце мая следующего года. Открытие еще одного корпуса школы на 1100 мест позволит решить проблему высокой загруженности школ в Кировском районе Перми и обеспечит новые учебные места. Здесь есть три спортзала, актовый зал, лаборатория и учебные кабинеты, оснащенные современным и технологичным оборудованием, - подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Новый корпус школы на 1100 мест на улице Юнг Прикамья, 3 построен в рамках нацпроекта "Образование". В новом трехэтажном здании проектом предусмотрены отдельный блок для начального звена, актовый зал на 460 посадочных мест, три спортивных зала, библиотека, специализированные лаборатории. Образовательный процесс будет организован в 44 учебных кабинетах, а питание - в столовой, рассчитанной на 550 мест. Возле школы построен спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами.

Напомним, администрация Перми ведет системное строительство и капремонт образовательных учреждений. Начиная с первой после длительного перерыва "образовательной" стройки - открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 - было введено в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа "Мастерград" на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и "Город дорог". В 2019 году открыт отремонтированный корпус школы №30, который ранее был передан муниципалитету из краевой собственности. В Перми после капитального ремонта открылась школа №127, завершено строительство гимназии №3, идет реконструкция здания на улице Целинной для размещения школы, завершено строительство нового корпуса школы №93, на очереди - реконструкция школы №22, в 2022 году планируется завершить строительство нового корпуса гимназии №17.