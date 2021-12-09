Татарстанец создал первое в России цифровое надгробие

Инженер из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин создал первое в стране цифровое надгробие. Оно показывает фото и видео с участием усопшего. Корреспондент "РГ" пообщался с изобретателем.

Необычный замысел возник у Мухаметшина более десяти лет назад. Когда посещал могилы бабушки и дедушки, понял, что память о них постепенно стирается. Бабушка, мать отца, умерла рано, когда тот еще был ребенком. И образ ее уже почти исчез в тумане времени.

Дедушку Марсель Мухаметшин, к счастью, застал. Но в какой-то момент после его кончины поймал себя на мысли, что уже стал забывать голос деда. А как же тогда передать память следующим поколениям? Так и родилась идея гранитной плиты, оснащенной дисплеем, где можно было бы увидеть видеоролики с ушедшими родственниками.

Запатентовал это изобретение Марсель в 2012 году. Когда занимался документацией, провел патентный анализ, изучил зарубежный опыт в этой сфере.

- Подобные сооружения тогда стали появляться в Голландии, Германии и Словении. Но они больше напоминали модные гаджеты. У меня же была цель сохранить память об усопшем на три-шесть поколений. То есть не просто встроить в плиту дисплей, а обеспечить его длительную работу.

Воплощением изобретения в жизнь пришлось заняться гораздо позже. В 2019 году умер отец Марселя. А в 2020-м он установил на его могиле цифровое надгробие. Разумеется, событие это он не афишировал. Дисплей не работает круглые сутки. Его включают родственники только при посещении могилы. В выключенном виде он практически ничем не отличается от обычной плиты и не привлекает внимания. Экран защищен прочным стеклом и способен работать при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

Более-менее широкую известность эта разработка получила, когда Мухаметшин принял участие в специализированных выставках в Екатеринбурге и Москве. Заинтересовались идеей в Новосибирске, недавно в городском крематории поставили цифровой склеп. Челнинский инженер сам занимался установкой дисплея и необходимого оборудования.

Вообще представители сферы ритуальных услуг к этому новшеству пока относятся сдержанно. В Екатеринбурге изобретатель встретил скепсиса больше, чем в Москве.

- Есть два типа отзывов, - поясняет инженер. - Одни говорят, что это слишком дорого. Людей интересуют бюджетные варианты за десять тысяч рублей. Но моя разработка не рассчитана на эту категорию. Вторая претензия связана с вандалами. Они, мол, и гранитные плиты разбивают, а тут дисплей. Но он защищен прочным закаленным стеклом. И разбить его можно только кувалдой. Так что, если уж вандалы возьмут ее в руки, то тут без разницы: и обычное надгробие пострадает, и цифровое. А вот в Москве на выставке мне сказали: "Наконец-то! Мы давно ждали, что начнется цифровизация в этой сфере".

Однако Марсель Мухаметшин признается, что ему гораздо важнее оценок экспертов мнение матери.

- Она при каждой возможности едет на кладбище. Смотрит видеоролики, где отец ходит по огороду, болеет за любимую команду, пожелания детям передает. Мама говорит, как будто с ним повидалась.

Как подчеркивает татарстанец, он в первую очередь изобретатель. И его деятельность никак не связана со сферой ритуальных услуг.

- Конечно, я бы радостью передал эту разработку заинтересованным людям и занялся бы новыми изобретениями.