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09.12.2021 16:13
Рубрика: Общество

Татарстанец создал первое в России цифровое надгробие

Текст: Олег Корякин (Казань)
Инженер из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин создал первое в стране цифровое надгробие. Оно показывает фото и видео с участием усопшего. Корреспондент "РГ" пообщался с изобретателем.
Дисплей не работает постоянно. Его могут включить только родственники. Фото: Скриншот видео Youtube Дисплей не работает постоянно. Его могут включить только родственники. Фото: Скриншот видео Youtube
Дисплей не работает постоянно. Его могут включить только родственники. Фото: Скриншот видео Youtube

Необычный замысел возник у Мухаметшина более десяти лет назад. Когда посещал могилы бабушки и дедушки, понял, что память о них постепенно стирается. Бабушка, мать отца, умерла рано, когда тот еще был ребенком. И образ ее уже почти исчез в тумане времени.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Дедушку Марсель Мухаметшин, к счастью, застал. Но в какой-то момент после его кончины поймал себя на мысли, что уже стал забывать голос деда. А как же тогда передать память следующим поколениям? Так и родилась идея гранитной плиты, оснащенной дисплеем, где можно было бы увидеть видеоролики с ушедшими родственниками.

Запатентовал это изобретение Марсель в 2012 году. Когда занимался документацией, провел патентный анализ, изучил зарубежный опыт в этой сфере.

- Подобные сооружения тогда стали появляться в Голландии, Германии и Словении. Но они больше напоминали модные гаджеты. У меня же была цель сохранить память об усопшем на три-шесть поколений. То есть не просто встроить в плиту дисплей, а обеспечить его длительную работу.

Воплощением изобретения в жизнь пришлось заняться гораздо позже. В 2019 году умер отец Марселя. А в 2020-м он установил на его могиле цифровое надгробие. Разумеется, событие это он не афишировал. Дисплей не работает круглые сутки. Его включают родственники только при посещении могилы. В выключенном виде он практически ничем не отличается от обычной плиты и не привлекает внимания. Экран защищен прочным стеклом и способен работать при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию.

Более-менее широкую известность эта разработка получила, когда Мухаметшин принял участие в специализированных выставках в Екатеринбурге и Москве. Заинтересовались идеей в Новосибирске, недавно в городском крематории поставили цифровой склеп. Челнинский инженер сам занимался установкой дисплея и необходимого оборудования.

Вообще представители сферы ритуальных услуг к этому новшеству пока относятся сдержанно. В Екатеринбурге изобретатель встретил скепсиса больше, чем в Москве.

Фото: iStock
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- Есть два типа отзывов, - поясняет инженер. - Одни говорят, что это слишком дорого. Людей интересуют бюджетные варианты за десять тысяч рублей. Но моя разработка не рассчитана на эту категорию. Вторая претензия связана с вандалами. Они, мол, и гранитные плиты разбивают, а тут дисплей. Но он защищен прочным закаленным стеклом. И разбить его можно только кувалдой. Так что, если уж вандалы возьмут ее в руки, то тут без разницы: и обычное надгробие пострадает, и цифровое. А вот в Москве на выставке мне сказали: "Наконец-то! Мы давно ждали, что начнется цифровизация в этой сфере".

Однако Марсель Мухаметшин признается, что ему гораздо важнее оценок экспертов мнение матери.

- Она при каждой возможности едет на кладбище. Смотрит видеоролики, где отец ходит по огороду, болеет за любимую команду, пожелания детям передает. Мама говорит, как будто с ним повидалась.

Как подчеркивает татарстанец, он в первую очередь изобретатель. И его деятельность никак не связана со сферой ритуальных услуг.

- Конечно, я бы радостью передал эту разработку заинтересованным людям и занялся бы новыми изобретениями.

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