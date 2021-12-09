Ульяновские бизнесмены получат субсидии на создаваемые рабочие места

О введении новых мер поддержки малого и среднего бизнеса объявили власти Ульяновской области. Они будут направлены на увеличение рабочих мест, легализацию труда и заработной платы, обновление основных фондов, рост производительности труда и инвестиционной активности.

Например, с января 2022 года субъектам малого и среднего предпринимательства будут выделять субсидии в размере трех МРОТ на вновь созданные рабочие места при условии их сохранения на протяжении не менее одного года. Кроме того, им будут компенсировать 70 процентов первого взноса по договору лизинга оборудования в пределах двух миллионов рублей.

Вместе с тем бизнесмены смогут рассчитывать на заем из регионального Фонда развития и финансирования предпринимательства по ставке не выше трех процентов на приобретение оборудования и спецтехники. Начинающие предприниматели могут получить беззалоговый заем до одного миллиона рублей. А представителей бизнеса, занятых в сферах деятельности, находящихся под ограничениями, ждут компенсационные выплаты - например, 50-процентная компенсация расходов на коммунальные платежи и аренду за период действия ограничений.