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09.12.2021 12:07
Рубрика: Власть

Ульяновским призерам Паралимпиады дадут денег на жилье

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
7 декабря губернатор Алексей Русских встретился с участниками Паралимпийских игр, завоевавшими бронзовые медали соревнований, Анастасией Соловьевой и Никитой Котуковым, а также их тренером Алексеем Михалкиным. На встрече были обсуждены вопросы развития адаптивного спорта в регионе.
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Напомним, впервые в истории Ульяновской области три спортсмена вошли в состав национальной паралимпийской сборной. Два атлета заняли призовые места. Анастасия Соловьева завоевала "бронзу" в беге на дистанции 400 метров. Никита Котуков стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину.

Фото: АО "Авиастар-СП"
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- В этом году ульяновские паралимпийцы доказали не только себе, но и всему миру, что нет ничего невозможного. В конце июля мы встречались с ребятами перед их отъездом на Паралимпиаду. Тогда я говорил, что весь регион ждет их домой с победой. И наши спортсмены стали лучшими. Отдельных слов благодарности заслуживает молодой тренер Алексей Михалкин, который смог впервые в истории нашей области подготовить сразу двух бронзовых призеров Паралимпийских игр, - подчеркнул Алексей Русских.

Также на встрече было озвучено, что Никита Котуков и Анастасия Соловьева получат денежную выплату из областного бюджета на покупку жилья.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством спортсменам, завоевавшим высокие звания и имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, предусмотрена единовременная выплата на приобретение жилого помещения.

В настоящее время в Ульяновской области получателями данной меры социальной поддержки стали Мастер спорта Международного класса по спортивной борьбе Инна Тражукова, Мастер спорта Международного класса по боксу Светлана Солуянова и сурдлимпийский чемпион легкоатлет Виктор Обломков.

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