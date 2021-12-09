В Чебоксарах представили уникальный фестиваль "На рубеже памяти"

В столице Чувашии представили хореографическое театрализованное представление "На рубеже памяти". Ранее проект получил грант главы республики по поддержке инновационных проектов в сфере культуры и искусства.

Мероприятие является уникальным - патриотическое представление такого масштаба с участием любительских танцевальных коллективов проводится в регионе впервые. Постановку подготовили в ДК имени Петра Хузангая, однако, его премьера прошла на сцене ДК "Салют". Первое учреждение в настоящее время находится на реконструкции и не может принять гостей.

Артисты оживили на сцене эпизоды строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, напомнив тем самым о героизме чувашского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

После завершения представления состоялась церемония, в ходе которой награды за участие были вручены народному ансамблю песни и танца "Шусам", коллективу "Улах", танцевальному коллективу "Девчата" и военно-патриотическому клубу "Рубеж", народному ансамблю песни и танца "Рябинушка", студии эстрадного танца "Дыхание", студии современного танца "Джус дэнс", народному детскому хореографическому ансамблю "Подсолнух", танцевальной группе "Вдохновение". Кроме того, наград удостоились народный хор "Ветеран", гвардейский народный казачий ансамбль "Раздолица", народный ансамбль эстрадного танца "Синяя птица", народный ансамбль народного танца "Илемби", народный театр танца "Восторг".

- Впервые в городе презентовано хореографическое театрализованное представление, объединяющее любительские танцевальные коллективы. Уверен, у такой практики укрепления исторических ценностей большое будущее, - сказал после церемонии глава администрации Чебоксар Денис Спирин.